Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 06.10.2020    16:40:22
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Октябрь » 6 » 08:37:41

В Житомирской области попрощаются с курсантами, погибшими в авиакатастрофе на Харьковщине

Сегодня, 08:52:29 1543 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомирской области попрощаются с курсантами, погибшими в авиакатастрофе на Харьковщине

 Сегодня, 6 октября, в Новоград-Волынского и Озерного привезут тела погибших в авиакатастрофе на Харьковщине курсантов Богдана Матвийчука и Дмитрия Студинского.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Новоград-Волынский городской совет.

Тело Богдана Матвийчука в Новограде-Волынском будут встречать 6 октября в 14:30 "живым коридором" на въезде в город.

Прощание с курсантом состоится 7 октября с 11:30 до 14:00 в Доме офицеров.

Одновременно в поселке Озерное Житомирского района будут прощаться с погибшим в авиакатастрофе курсантом Дмитрием Студинским.

Богдан Матвийчук
 
Дмитрий Студинский с родителями


Что произошло


Вечером 25 сентября на Харьковщине при заходе на посадку в аэропорту города Чугуев разбился самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. На борту самолета находились 7 офицеров и 20 курсантов Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. Всего 27 человек.

Сначала были найдены тела 22 погибших. Двое пассажиров выжили, впрочем, утром 26 сентября один из них, получивший 90% ожогов, умер в больнице.

Единственный, кто уцелел, - курсант третьего курса Вячеслав Злочевский. Врачи сообщают, что парня могут выписать из госпиталя в ближайшее время.

Государственное бюро расследований назвало четыре версии следствия, которые могли стать причиной авиакатастрофы военного самолета:
 
  • катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;
  • катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;
  • ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;
  • ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.











ФОТО: "Сегодня"
Тэги: ВСУ, курсанты, авиакатастрофа, АН-26, Чугуев
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus