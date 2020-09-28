Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Армия. Авиакатастрофа АН-26 на Харьковщине: среди погибших – двое курсантов из Житомирской области. ФОТО - 28 Сентября 2020