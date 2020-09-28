Авиакатастрофа АН-26 на Харьковщине: среди погибших – двое курсантов из Житомирской области. ФОТО

Ужасная авиакатастрофа в Харьковской области оборвала жизнь молодых ребят - курсантов Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.
Как стало известно, двое из 26 погибших - курсанты Богдан Матвийчук
и Дмитрий Студинский
- жители Новоград-Волынского и пгт Озерное Житомирского района.
Богдан Матвийчук
Дмитрий Студинский с родителями
Что произошло
Вечером 25 сентября на Харьковщине при заходе на посадку в аэропорту города Чугуев разбился самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. На борту самолета находились 7 офицеров и 20 курсантов Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. Всего 27 человек.
Сначала были найдены тела 22 погибших. Двое пассажиров выжили, впрочем, утром 26 сентября один из них, получивший 90% ожогов, умер в больнице.
Единственный, кто уцелел, - курсант третьего курса Вячеслав Злочевский. Врачи сообщают, что парня могут выписать из госпиталя в ближайшее время.
Государственное бюро расследований назвало четыре версии следствия, которые могли стать причиной авиакатастрофы военного самолета:
- катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;
- катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;
- ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;
- ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.
ФОТО: "Сегодня"