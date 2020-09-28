Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 28.09.2020    12:15:22
|
Главная » Новости » Житомир » Армия » 2020 » Сентябрь » 28 » 08:42:08

Авиакатастрофа АН-26 на Харьковщине: среди погибших – двое курсантов из Житомирской области. ФОТО

Сегодня, 08:56:08 723 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Авиакатастрофа АН-26 на Харьковщине: среди погибших – двое курсантов из Житомирской области. ФОТО

 Ужасная авиакатастрофа в Харьковской области оборвала жизнь молодых ребят - курсантов Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Как стало известно, двое из 26 погибших - курсанты Богдан Матвийчук и Дмитрий Студинский - жители Новоград-Волынского и пгт Озерное Житомирского района.

Богдан Матвийчук
 
Дмитрий Студинский с родителями


Что произошло


Вечером 25 сентября на Харьковщине при заходе на посадку в аэропорту города Чугуев разбился самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. На борту самолета находились 7 офицеров и 20 курсантов Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. Всего 27 человек.

Сначала были найдены тела 22 погибших. Двое пассажиров выжили, впрочем, утром 26 сентября один из них, получивший 90% ожогов, умер в больнице.

Единственный, кто уцелел, - курсант третьего курса Вячеслав Злочевский. Врачи сообщают, что парня могут выписать из госпиталя в ближайшее время.

Государственное бюро расследований назвало четыре версии следствия, которые могли стать причиной авиакатастрофы военного самолета:
 
  • катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;
  • катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;
  • ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;
  • ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.











ФОТО: "Сегодня"





Тэги: ВСУ, АН-26, авиакатастрофа, Чугуев, курсанты
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus