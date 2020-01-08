В Иране разбился украинский самолет Boeing-737, на борту было 176 человек: фото с места катастрофы

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший по рейсу PS 752 Тегеран – Киев (Борисполь), разбился вскоре после взлета. Об этом сообщает Reuters
.
Как пишет liga.net
, в район крушения отправили спасателей.
"Самолет в огне, но мы послали экипажи... и, возможно, мы сможем спасти некоторых пассажиров"
, - сказал Пирхоссейн Куливанд, глава службы по чрезвычайным ситуациям Ирана.
По предварительной информации, в результате трагедии погибли все, кто находился на борту (167 пассажиров и 9 членов экипажа).
На видео, опубликованном иранским информагентством ISNA, запечатлен, вероятно, момент крушения лайнера.
Официальный представитель аэропорта в Тегеране заявил, что вероятной причиной крушения украинского самолета Boeing 737 стало возгорание двигателя. В авиакомпании МАУ пока никак не комментируют происшествие.
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