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В Иране разбился украинский самолет Boeing-737, на борту было 176 человек: фото с места катастрофы

Сегодня, 09:06:51 130 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Иране разбился украинский самолет Boeing-737, на борту было 176 человек: фото с места катастрофы

 Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший по рейсу PS 752 Тегеран – Киев (Борисполь), разбился вскоре после взлета. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет liga.net, в район крушения отправили спасателей.

"Самолет в огне, но мы послали экипажи... и, возможно, мы сможем спасти некоторых пассажиров", - сказал Пирхоссейн Куливанд, глава службы по чрезвычайным ситуациям Ирана.

По предварительной информации, в результате трагедии погибли все, кто находился на борту (167 пассажиров и 9 членов экипажа).

На видео, опубликованном иранским информагентством ISNA, запечатлен, вероятно, момент крушения лайнера.
 
Официальный представитель аэропорта в Тегеране заявил, что вероятной причиной крушения украинского самолета Boeing 737 стало возгорание двигателя. В авиакомпании МАУ пока никак не комментируют происшествие.
ФОТО: isna.ir


























Тэги: самолет, Иран, авиакатастрофа, МАУ
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