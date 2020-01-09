В Житомирской области произошел пожар на агрофирме: сгорело 90 тонн кормов

8 января в 18:59 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории частной агрофирмы в селе Красноселка Житомирской области.
«Уже через 15 минут очередное отделение пожарных 19-й Государственной пожарно-спасательной части прибыло на место происшествия - там горели тюки соломы на площади 720 кв. м»
, - информирует ГСЧС.
Усилиями спасателей в 19:51 пожар был локализован. Еще более 5 часов они разбирали и проливали конструкции поднавеса и солому. В 1:42 пожар ликвидирован. Пожарные предотвратили опрокидывание пламени на расположенные неподалеку склад дров, заправку фирмы и лесополосу.
Вследствие чрезвычайного происшествия уничтожено 90 тонн кормов. Причина возникновения возгорания, а также все обстоятельства устанавливаются.