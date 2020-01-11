«Ощадбанк» возобновил прием заявлений на изготовление Карты житомирянина

В Житомире с 10 января выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Житомиряне могут сэкономить, используя безналичные средства оплаты, среди которых "Карта житомирянина".
Как сообщили "Журналу Житомира
" в горсовете, в настоящее время "Ощадбанк" возобновил прием заявлений на изготовление карт в 17 отделениях.
Адреса отделений "Ощадбанка", где можно оформить "Карту житомирянина"
Какие документы необходимы для оформления и получения "Карты житомирянина"?
- ул. Победы 54
- пл. Победы, 7
- просп. Мира, 8
- просп. Мира, 37
- просп. Мира, 61/2
- ул. Покровская, 127
- ул. Киевская, 67
- ул. Киевская, 77
- ул. Хлебная, 28
- ул. Чудновская, 102
- ул. Ивана Франко, 3
- ул. Небесной Сотни, 13
- пл. С.П. Королева, 8
- ул. Б. Бердичевская, 69
- ул. Шевченко, 102
- ул. Ивана Огиенко, 2
- ул. Королева, 46
- Паспорт и ИНН (идентификационный код)
- Копию регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов (кроме физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально сообщили об этом ответственный контролирующий орган и имеют отметку в паспорте).
- Документ, подтверждающий регистрацию места жительства в г. Житомир и/или копию справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица, подтверждающую проживание в г. Житомире, с предъявлением оригиналов.
- Цветную фотографию (3х4 или 4х6), в случае отсутствия в документах, удостоверяющих личность.
- Для льготной категории - льготное удостоверение;
- Для трудоустроенных в г. Житомире - справка с места работы.
- Для студентов учебных заведений г. Житомира - студенческий билет или справка из учебного заведения.
Как сообщалось, стоимость проезда в маршрутках и автобусах теперь составляет 7 гривен, а в электротранспорте - 5 гривен
.