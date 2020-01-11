Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Воскресенье, 12.01.2020    02:17:03
|
2020 » Январь » 1114:07:29

«Ощадбанк» возобновил прием заявлений на изготовление Карты житомирянина

Вчера, 14:21:29 1707 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
«Ощадбанк» возобновил прием заявлений на изготовление Карты житомирянина

 В Житомире с 10 января выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Житомиряне могут сэкономить, используя безналичные средства оплаты, среди которых "Карта житомирянина".

Как сообщили "Журналу Житомира" в горсовете, в настоящее время "Ощадбанк" возобновил прием заявлений на изготовление карт в 17 отделениях.

Адреса отделений "Ощадбанка", где можно оформить "Карту житомирянина"
 
  • ул. Победы 54
  • пл. Победы, 7
  • просп. Мира, 8
  • просп. Мира, 37
  • просп. Мира, 61/2
  • ул. Покровская, 127
  • ул. Киевская, 67
  • ул. Киевская, 77
  • ул. Хлебная, 28
  • ул. Чудновская, 102
  • ул. Ивана Франко, 3
  • ул. Небесной Сотни, 13
  • пл. С.П. Королева, 8
  • ул. Б. Бердичевская, 69
  • ул. Шевченко, 102
  • ул. Ивана Огиенко, 2
  • ул. Королева, 46

Какие документы необходимы для оформления и получения "Карты житомирянина"?
 
  • Паспорт и ИНН (идентификационный код)
  • Копию регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов (кроме физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально сообщили об этом ответственный контролирующий орган и имеют отметку в паспорте).
  • Документ, подтверждающий регистрацию места жительства в г. Житомир и/или копию справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица, подтверждающую проживание в г. Житомире, с предъявлением оригиналов.
  • Цветную фотографию (3х4 или 4х6), в случае отсутствия в документах, удостоверяющих личность.
  • Для льготной категории - льготное удостоверение;
  • Для трудоустроенных в г. Житомире - справка с места работы.
  • Для студентов учебных заведений г. Житомира - студенческий билет или справка из учебного заведения.

Как сообщалось, стоимость проезда в маршрутках и автобусах теперь составляет 7 гривен, а в электротранспорте - 5 гривен.
Тэги: карта житомирянина, Житомир, стоимость проезда
Комментариев: 2
LeonXS
1 Сергій (LeonXS)   • 17:21:18, Вчера
+1

Повідомте рідним, близьким які підуть у ОЩАДбанк - співробітники можуть примусово до цієї картки впарювати страховку за 30 грн, для нарощення своїх планів продажів. При цьому вони говорять що треба покласти на картку 30 гнрн а потім оплатити за неї страховку для "активації картки". Це брехня, ВІДМОВЛЯЙТЕСЬ, КАЖІТЬ ЩО ПОСКАРЖИТЕСЬ НА ЇХ ШАХРАЙСТВО. АКТИВАЦІЯ КАРТКИ ЖИТОМИРЯНИНА МОЖЛИВА ЄДИНИМ ШЛЯХОМ - ВСТАВИТИ У БАНКОМАТ/ТЕРМІНАЛ І ПЕРЕВІРИТИ БАЛАНС.
yulyayulya
2 Юлия (yulyayulya)   • 19:37:24, Вчера
+2

Точно лише з реєстрацією проживання у м.Житомир? А як же обіцянка мера, що і для с.Вереси такі плюшки будуть доступні. Отг як ніяк одна. Чи в статті недостовірна інформація?
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus