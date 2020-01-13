Журнал Житомир инфо

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2020 » Январь » 1311:57:33

Житомир хочет стать столицей украинской космонавтики

Вчера, 12:10:33 1032 12 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир хочет стать столицей украинской космонавтики

 В Житомире подписали соглашение о создании регионального инновационно-космического кластера «Полесье». Как объясняют в ОГА, деятельность такого кластера будет способствовать формированию положительного имиджа Житомирской области как инновационного, высокотехнологичного региона, который развивает перспективные космические технологии, осуществляет подготовку кадров космической сферы.

Соглашение подписали 12 сторон: Житомирская ОГА, Житомирский облсовет, Житомирский горсовет, Государственное космическое агентство Украины, Национальный центр управления и испытания космических средств, Музей космонавтики им. С.П. Королева, Житомирский агроэкологический университет, Житомирский военный институт им. С.П. Королева, Андрушевская народная обсерватория, ОО «Ассоциация Ноосфера», ООО «ЕСРАЙ Украина», Центр робототехники и мейкерства «Robot.ON», Житомирская общеобразовательная школа №8.

Первый заместитель председателя ОГА Владимир Федоренко отмечает, что подписание соглашения о создании регионального инновационно-космического кластера - это важный шаг в развитии современных космических и геоинформационных систем и технологий для решения информационной, продовольственной, экономической и экологической безопасности.

Согласно документу, инновационно-региональный кластер будет действовать по следующим направлениям:
 
  • повышение уровня конкурентоспособности региона за счет обеспечения развития инфраструктуры и высоких технологий;
  • создание региональной системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и обеспечение системного получения данных ДЗЗ для удовлетворения общественных потребностей в сфере безопасности, агропромышленного производства, земельных отношений, природопользования, развития территорий, строительства и инженерных изысканий, экологического мониторинга, мониторинга чрезвычайных ситуаций и тому подобное;
  • создание региональной системы информационного обеспечения и мониторинга для новой модели управления регионом на платформе современных космических и геоинформационных систем;
  • сохранение историко-культурного наследия;
  • создание привлекательного туристического продукта;
  • интеграция в европейские и мировые проекты (программы) в области космоса и космических технологий, содействие реализации соответствующих международных и национальных научно-образовательных, технологических и культурных проектов.







Тэги: Житомир, космический кластер, космос
Комментариев: 12
Antisvinomir1
1 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 12:36:15, Вчера
+5

Сказочники бл*****...
У вас город превратился в помойку и стихийный базар, а они про космос сказки рассказывают.
Из вашего недогорода люди бегут тысячами по причине отсутствия будущего, а они о космосе.
Базу водных видов спорта уже построили? А аэропорт с горнолыжной трассой? А Гидропарк стал лучше Крыма?
Ах нет ничего? И НЕ БУДЕТ НИКОГДА!!!!

Из дерьма, бардака и стихийных рынков в космос НЕ ЛЕТАЮТ!!!
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:16:15, Вчера
+6

Название то какое " кластер". Они не смогли сохранить ракетно космическую отрасль. Видать бабки будут отмывать.
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 13:27:01, Вчера
+12

Я название прочитал, подумал, что Маск в Житомир перебирается...
Dimm
4 Димм (Dimm)   • 13:29:07, Вчера
+11

Маск дома молча завидует
Месть_королевы_Анны
5 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 13:35:59, Вчера
+16

Сошли с ума. У вас же мозгов нет и руки из жопы. Какое развитие высоких технологий? Вы в 21 веке еще не освоили как асфальт класть нормально.
Crespito
7 Hernan (Crespito)   • 14:02:52, Вчера
+3

Зато переименования сделали и Ленина убрали, это важнее чем ямы, мусор, кучи говна, беспредел и тд
Antisvinomir1
8 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 15:18:01, Вчера
+3

Перекраситься не сложно
Только вот ведь в чем беда
Поменять названия можно
Ну а душу-НИКОГДА.
Antisvinomir1
6 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 13:45:08, Вчера
+8

А индустриальный парк на околице недогорода уже процветает?
А распилостадион в парке ?
Artmaker
9 Евгений (Artmaker)   • 15:45:01, Вчера
+3

Лёня Космос - 2 серия)))
telefon
10 джавахарлал нюру (telefon)   • 16:06:52, Вчера
+2

"создание привлекательного туристического продукта" Это единственный выполнимый пункт из всех запланированных.
Чтобы стать столицей украинской космонавтики, Житомиру не хватает сущих мелочей: пары заводов калибра Южмаша, нескольких научных институтов космической направленности ( автоматика, двигатели, топлива, медицина), крепкого универа, типа Бауманки...
Я ЗА то, чтобы Житомир стал крутым научно-производственным центром. Но для этого нужны деньги и специалисты, которых в стране нет.
А пока получаются Нью Васюки.
Прав Артмейкер.
Dimm
12 Димм (Dimm)   • 18:43:14, Вчера
0

"Чтобы стать столицей украинской космонавтики, Житомиру не хватает сущих мелочей: пары заводов калибра Южмаша, нескольких научных институтов космической направленности ( автоматика, двигатели, топлива, медицина), крепкого универа, типа Бауманки..."
- зато у нас есть институт радиосистем, точнее, его останки
Antisvinomir1
11 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 16:38:31, Вчера
+5

Какой нахрен туристический продукт, когда на вьезде в город с запада огромный засраный стихийный рынок???
Ну разве что туры по помойкам
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