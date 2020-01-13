Житомир хочет стать столицей украинской космонавтики

В Житомире подписали соглашение о создании регионального инновационно-космического кластера «Полесье». Как объясняют в ОГА, деятельность такого кластера будет способствовать формированию положительного имиджа Житомирской области как инновационного, высокотехнологичного региона, который развивает перспективные космические технологии, осуществляет подготовку кадров космической сферы.
Соглашение подписали 12 сторон: Житомирская ОГА, Житомирский облсовет, Житомирский горсовет, Государственное космическое агентство Украины, Национальный центр управления и испытания космических средств, Музей космонавтики им. С.П. Королева, Житомирский агроэкологический университет, Житомирский военный институт им. С.П. Королева, Андрушевская народная обсерватория, ОО «Ассоциация Ноосфера», ООО «ЕСРАЙ Украина», Центр робототехники и мейкерства «Robot.ON», Житомирская общеобразовательная школа №8.
Первый заместитель председателя ОГА Владимир Федоренко отмечает, что подписание соглашения о создании регионального инновационно-космического кластера - это важный шаг в развитии современных космических и геоинформационных систем и технологий для решения информационной, продовольственной, экономической и экологической безопасности.
Согласно документу, инновационно-региональный кластер будет действовать по следующим направлениям:
- повышение уровня конкурентоспособности региона за счет обеспечения развития инфраструктуры и высоких технологий;
- создание региональной системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и обеспечение системного получения данных ДЗЗ для удовлетворения общественных потребностей в сфере безопасности, агропромышленного производства, земельных отношений, природопользования, развития территорий, строительства и инженерных изысканий, экологического мониторинга, мониторинга чрезвычайных ситуаций и тому подобное;
- создание региональной системы информационного обеспечения и мониторинга для новой модели управления регионом на платформе современных космических и геоинформационных систем;
- сохранение историко-культурного наследия;
- создание привлекательного туристического продукта;
- интеграция в европейские и мировые проекты (программы) в области космоса и космических технологий, содействие реализации соответствующих международных и национальных научно-образовательных, технологических и культурных проектов.
У вас город превратился в помойку и стихийный базар, а они про космос сказки рассказывают.
Из вашего недогорода люди бегут тысячами по причине отсутствия будущего, а они о космосе.
Базу водных видов спорта уже построили? А аэропорт с горнолыжной трассой? А Гидропарк стал лучше Крыма?
Ах нет ничего? И НЕ БУДЕТ НИКОГДА!!!!
Из дерьма, бардака и стихийных рынков в космос НЕ ЛЕТАЮТ!!!
Только вот ведь в чем беда
Поменять названия можно
Ну а душу-НИКОГДА.
А распилостадион в парке ?
Чтобы стать столицей украинской космонавтики, Житомиру не хватает сущих мелочей: пары заводов калибра Южмаша, нескольких научных институтов космической направленности ( автоматика, двигатели, топлива, медицина), крепкого универа, типа Бауманки...
Я ЗА то, чтобы Житомир стал крутым научно-производственным центром. Но для этого нужны деньги и специалисты, которых в стране нет.
А пока получаются Нью Васюки.
Прав Артмейкер.
- зато у нас есть институт радиосистем, точнее, его останки
Ну разве что туры по помойкам