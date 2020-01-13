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2020 » Январь » 1316:06:00

В Житомире могут запретить строить АЗС в жилых и рекреационных зонах

Вчера, 16:24:00 2260 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире могут запретить строить АЗС в жилых и рекреационных зонах

 Житомирский городской совет намерен наложить мораторий на строительство и принятие в эксплуатацию автомобильных заправок в жилых и рекреационных зонах города.

Соответствующий проект решения сессии 13 января разместили на сайте житомирской мэрии.

"Установить запрет (мораторий) на территории Житомирской городской объединенной территориальной громады на строительство, размещение и принятие в эксплуатацию в жилых и рекреационных зонах в соответствии с планом зонирования территории авто˗заправочных станций и других объектов, которые осуществляют оптово˗розничную торговлю горюче˗смазочными материалами (горючим) и хранение всех видов горюче˗смазочных материалов", - говорится в документе.

Вероятно, данное решение вызвано строительством на проспекте Независимости скандальной АЗС, которая размещена в нескольких десятках метров от многоквартирных домов.

Тэги: мораторий, АЗС, Житомир, горсовет
Комментариев: 7
telefon
1 джавахарлал нюру (telefon)   • 16:39:17, Вчера
+3

Ну-ну...
Поживём - увидим. Писали бы уж, когда все запреты войдут в силу
Кстати, а газовая заправка на территории Глобала, у самого забора школы ещё фунциклирует)) ?
Antisvinomir1
2 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 16:44:42, Вчера
0

Еще как фунциклирует.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:25:55, Вчера
+2

Житомирский горсовет нужно притянуть к уголовной ответственности за выдачу разрешения на строительство АЗС в жилой зоне.
vovik-zt
5 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:21:22, Вчера
0

Ага, и за выдачу разрешений на работу ночных питейных заведений в жилых кварталах и в 50 метрах возле школ.
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 21:29:02, Вчера
0

пусть лучше бухают, чем метадон по параднякам глотают
Crespito
7 Hernan (Crespito)   • 22:24:31, Вчера
0

Пусть лучше метадон хавают, чем уж колются
melan
4 melan (melan)   • 17:58:23, Вчера
+1

очковтирательство
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