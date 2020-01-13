В Житомире могут запретить строить АЗС в жилых и рекреационных зонах

Житомирский городской совет намерен наложить мораторий на строительство и принятие в эксплуатацию автомобильных заправок в жилых и рекреационных зонах города.
Соответствующий проект решения сессии 13 января разместили на сайте житомирской мэрии.
"Установить запрет (мораторий) на территории Житомирской городской объединенной территориальной громады на строительство, размещение и принятие в эксплуатацию в жилых и рекреационных зонах в соответствии с планом зонирования территории авто˗заправочных станций и других объектов, которые осуществляют оптово˗розничную торговлю горюче˗смазочными материалами (горючим) и хранение всех видов горюче˗смазочных материалов"
, - говорится в документе.
Вероятно, данное решение вызвано строительством на проспекте Независимости скандальной АЗС
, которая размещена в нескольких десятках метров от многоквартирных домов.
Поживём - увидим. Писали бы уж, когда все запреты войдут в силу
Кстати, а газовая заправка на территории Глобала, у самого забора школы ещё фунциклирует)) ?