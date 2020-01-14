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2020 » Январь » 1415:21:35

Под Житомиром водитель фуры сбил мужчину и уехал с места ДТП: пешеход не выжил

Вчера, 15:37:35 1053 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Под Житомиром водитель фуры сбил мужчину и уехал с места ДТП: пешеход не выжил

 В Житомирской области водитель грузовика сбил мужчину, который стоял на обочине трассы, и скрылся с места ДТП. Как сообщили "Журналу Житомира" в ГУ Нацполиции Житомирщины, дорожно-транспортное происшествие произошло 13 января около 20 часов возле села Курное Пулинского района.

"О происшествии в полицию сообщил 39-летний знакомый погибшего. По его словам, они остановились на автодороге из-за повреждения колеса автомобиля ЗАЗ Lanos и устраняли неисправность. В какой-то момент заявитель вернулся в салон автомобиля и услышал грохот на улице, а, выйдя, увидел обломки автомобиля DAF, который остановился впереди. Однако, заметив как мужчина идет к грузовику, его водитель сразу уехал с места ДТП", - информирует полиция.

После того как фура уехала водитель легковушки обнаружил своего товарища на обочине без признаков жизни. Установлено, что 38-летний мужчина погиб в результате полученных от наезда травм.



Уже через час патрульные полицейские остановили грузовик вблизи села Глубочица Житомирского района.

Правоохранители задержали 48-летнего водителя DAF. Предварительная правовая квалификация преступления - ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ч. 1 ст. 135 (Оставление в опасности) УК Украины. За подобные противоправные действия водителю грузовика грозит длительный срок заключения.
Тэги: дтп, фура, Житомирщина
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