Под Житомиром водитель фуры сбил мужчину и уехал с места ДТП: пешеход не выжил

В Житомирской области водитель грузовика сбил мужчину, который стоял на обочине трассы, и скрылся с места ДТП. Как сообщили "Журналу Житомира
" в ГУ Нацполиции Житомирщины, дорожно-транспортное происшествие произошло 13 января около 20 часов возле села Курное Пулинского района.
"О происшествии в полицию сообщил 39-летний знакомый погибшего. По его словам, они остановились на автодороге из-за повреждения колеса автомобиля ЗАЗ Lanos и устраняли неисправность. В какой-то момент заявитель вернулся в салон автомобиля и услышал грохот на улице, а, выйдя, увидел обломки автомобиля DAF, который остановился впереди. Однако, заметив как мужчина идет к грузовику, его водитель сразу уехал с места ДТП"
, - информирует полиция.
После того как фура уехала водитель легковушки обнаружил своего товарища на обочине без признаков жизни. Установлено, что 38-летний мужчина погиб в результате полученных от наезда травм.
Уже через час патрульные полицейские остановили грузовик вблизи села Глубочица Житомирского района.
Правоохранители задержали 48-летнего водителя DAF. Предварительная правовая квалификация преступления - ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ч. 1 ст. 135 (Оставление в опасности) УК Украины. За подобные противоправные действия водителю грузовика грозит длительный срок заключения.