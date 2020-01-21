В Житомир женщины устроили драку из-за неработающего валидатора в троллейбусе. ВИДЕО

В Житомире неработающий валидатор в троллейбусе стал причиной спора и драки между женщинами. Об этом в социальной сети Facebook пишут очевидцы происшествия.
По их словам, женщина хотела воспользоваться стационарным валидатором для того, чтобы рассчитаться за проезд в троллейбусе. Но из-за его неисправности, пришлось обращаться к кондуктору, которая попросила у женщины ее карточку. Пассажирка возмутилась и начала ссориться из-за нерабочего устройства.
Как информирует сайт Житомир лайф
, на помощь кондуктору троллейбуса пришла ее знакомая. Она вытолкала пассажирку из общественного транспорта, а уже на улице между ними началась драка. Это произошло на улице Витрука неподалеку супермаркета АТБ. Потерпевшая вызвала полицию.
Патрульные сообщили, что вызов поступил 20 января в 16:40. Когда полицейские прибыли на место происшествия, взяли объяснения от потерпевшей. Она пояснила, что между ней и кондуктором возник конфликт, впрочем продолжился он уже с другой женщиной, которая вытолкнула ее из троллейбуса и разбила телефон.
Пассажирка троллейбуса также отметила, что женщина нанесла ей телесные повреждения. Патрульные приняли заявление от потерпевшей, впрочем, когда предложили ей пройти судебно-медицинскую экспертизу, последняя отказалась, мотивируя это нехваткой времени.
В управлении транспорта городского совета объяснили, что кондуктор в конфликте не участвовала, а драка началась между двумя пассажирками, одна из которых раньше работала кондуктором в ТТУ.
Комментарий одной из участниц конфликта
В редакцию "Журнала Житомира
" обратилась одна из участниц конфликта - Анастасия, и рассказала свою версию инцидента. По ее словам, она вместе с дочерью ехала в этом троллейбусе и вступилась за кондуктора.
"На самом деле конфликт произошел не из-за валидатора, а из-за банковской карточки. Эта девушка вместе с подружкой первой начала ссору с кондуктором в троллейбусе"
, - утверждает Анастасия.
Вместе с тем, женщина сообщила, что она не была агрессивно настроена. А когда начали снимать на камеру, это ее разозлило. Поэтому Анастасия не видит своей вины и считает девушку провокаторшей драки.
В Житомир женщины устроили драку из-за неработающего валидатора в троллейбусе. ВИДЕО
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- И шо такое валидатор, это детородный орган для грошей?