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В Житомир женщины устроили драку из-за неработающего валидатора в троллейбусе. ВИДЕО

Сегодня, 14:35:29 3418 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомир женщины устроили драку из-за неработающего валидатора в троллейбусе. ВИДЕО

 В Житомире неработающий валидатор в троллейбусе стал причиной спора и драки между женщинами. Об этом в социальной сети Facebook пишут очевидцы происшествия.

По их словам, женщина хотела воспользоваться стационарным валидатором для того, чтобы рассчитаться за проезд в троллейбусе. Но из-за его неисправности, пришлось обращаться к кондуктору, которая попросила у женщины ее карточку. Пассажирка возмутилась и начала ссориться из-за нерабочего устройства.

Как информирует сайт Житомир лайф, на помощь кондуктору троллейбуса пришла ее знакомая. Она вытолкала пассажирку из общественного транспорта, а уже на улице между ними началась драка. Это произошло на улице Витрука неподалеку супермаркета АТБ. Потерпевшая вызвала полицию.

Патрульные сообщили, что вызов поступил 20 января в 16:40. Когда полицейские прибыли на место происшествия, взяли объяснения от потерпевшей. Она пояснила, что между ней и кондуктором возник конфликт, впрочем продолжился он уже с другой женщиной, которая вытолкнула ее из троллейбуса и разбила телефон.
 


Пассажирка троллейбуса также отметила, что женщина нанесла ей телесные повреждения. Патрульные приняли заявление от потерпевшей, впрочем, когда предложили ей пройти судебно-медицинскую экспертизу, последняя отказалась, мотивируя это нехваткой времени.

В управлении транспорта городского совета объяснили, что кондуктор в конфликте не участвовала, а драка началась между двумя пассажирками, одна из которых раньше работала кондуктором в ТТУ.
 

Комментарий одной из участниц конфликта


В редакцию "Журнала Житомира" обратилась одна из участниц конфликта - Анастасия, и рассказала свою версию инцидента. По ее словам, она вместе с дочерью ехала в этом троллейбусе и вступилась за кондуктора.

"На самом деле конфликт произошел не из-за валидатора, а из-за банковской карточки. Эта девушка вместе с подружкой первой начала ссору с кондуктором в троллейбусе", - утверждает Анастасия.

Вместе с тем, женщина сообщила, что она не была агрессивно настроена. А когда начали снимать на камеру, это ее разозлило. Поэтому Анастасия не видит своей вины и считает девушку провокаторшей драки.
Тэги: троллейбус, женщины, драка, Житомир, валидатор
Комментариев: 5
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:49:18, Сегодня
+2

С неработающими валидаторами ездят группа прикрытия (Крыша). Одно дело наличкой брать (кассир). а другое государству отдавать(валидатор),. как они еще пасажирку не убили удевительно....деньги то огромные.
Artmaker
2 Евгений (Artmaker)   • 14:51:20, Сегодня
+2

Это произошло на улице Витрука неподалеку супермаркета АТБ...
Житомирский эпос - "Битва титанов")))
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 15:15:19, Сегодня
+2

раздайте людям огнестрел....
google
4 Гугиль (google)   • 16:44:16, Сегодня
+3

та вон на мусорке гранатометы валяются...бери нехочу )
Marek
5 Стас (Marek)   • 18:50:27, Сегодня
0

Чудеса житомирские. Как хорошо, что в Буках нет троллейбусов!
- И шо такое валидатор, это детородный орган для грошей?
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