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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Январь » 23 » 10:37:27

Киевлянин за рулем Jaguar устроил в Житомирской области смертельное ДТП

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Киевлянин за рулем Jaguar устроил в Житомирской области смертельное ДТП

 В Олевском районе Житомирской области на 230 км автодороги Киев – Ковель поздно вечером 22 января киевлянин за рулем Jaguar врезался в отбойник. 

Как сообщили "Журналу Житомира" в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в области, водитель авто не справился с управлением.

В результате аварии погиб пассажир автомобиля, 32-летний киевлянин.
 

"Телесные повреждения получил пассажир автомобиля, 32-летний житель Киева. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, мужчина погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении.


По факту ДТП открыто уголовное производство, устанавливаются все детали аварии.
Тэги: дтп, Житомирская область
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