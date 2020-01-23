Киевлянин за рулем Jaguar устроил в Житомирской области смертельное ДТП

В Олевском районе Житомирской области на 230 км автодороги Киев – Ковель поздно вечером 22 января киевлянин за рулем Jaguar врезался в отбойник.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в области, водитель авто не справился с управлением.
В результате аварии погиб пассажир автомобиля, 32-летний киевлянин.
"Телесные повреждения получил пассажир автомобиля, 32-летний житель Киева. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, мужчина погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении.
По факту ДТП открыто уголовное производство, устанавливаются все детали аварии.