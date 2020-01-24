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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Январь » 24 » 08:36:15

Вандалы уничтожили освещение в житомирском сквере: мэрия обещает все восстановить

Сегодня, 08:53:15 1081 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Вандалы уничтожили освещение в житомирском сквере: мэрия обещает все восстановить

 Вандалы полностью уничтожили освещение в сквере Ольжича, который находится в самом центре Житомира. В настоящее время общественное пространство с заходом солнца погружается в темноту.

Об этом на своей Facebook-странице написал глава постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры города Олег Черняхович.

«В первый год открытия нового сквера местные вандалы уничтожили оригинальные фонари-столбики. сегодня (16 января - ред.) на депутатской комиссии ЖКХ руководитель управления коммунального хозяйства заверил, что в апреле этого года освещение сквера будет восстановлено», - говорится в заметке.

По словам Черняхович, восстанавливать оригинальные столбики не будут, взамен установят трехметровые металлические фонари.

Тэги: сквер, Житомир, вандалы, освещение
Комментариев: 5
melan
1 melan (melan)   • 09:20:22, Сегодня
+7

как всегда Житомирские кугуты отличились.
KIDALOOF
2 Пабло Эскобар (KIDALOOF)   • 09:27:41, Сегодня
+4

Лосю было понятно что такое освещения нельзя проектировать в общественных местах тем более в Житомире. Кстати сквер на полевой ждет таже участь, там фонарики по выше но они для частных дворов а не наших кугутов.
Месть_королевы_Анны
3 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 10:49:24, Сегодня
+2

Это Украина, детка!
zt-gregori
4 Игорь (zt-gregori)   • 11:18:04, Сегодня
-2

так, тільки в Україні є вандали
Месть_королевы_Анны
5 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 12:22:26, Сегодня
+1

Я знаю, что вас, чубатых, утешает, что вандалы есть еще где-то.
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