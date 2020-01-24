Вандалы полностью уничтожили освещение в сквере Ольжича, который находится в самом центре Житомира. В настоящее время общественное пространство с заходом солнца погружается в темноту.
Об этом на своей Facebook-странице написал глава постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры города Олег Черняхович
.
«В первый год открытия нового сквера местные вандалы уничтожили оригинальные фонари-столбики. сегодня (16 января - ред.) на депутатской комиссии ЖКХ руководитель управления коммунального хозяйства заверил, что в апреле этого года освещение сквера будет восстановлено»
, - говорится в заметке.
По словам Черняхович, восстанавливать оригинальные столбики не будут, взамен установят трехметровые металлические фонари.
Вандалы уничтожили освещение в житомирском сквере: мэрия обещает все восстановить