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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 4 » 12:24:28

В Житомире вандалы ломают скамейки в сквере, который еще не успели открыть после ремонта. ФОТО

Сегодня, 12:24:28 4192 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире вандалы ломают скамейки в сквере, который еще не успели открыть после ремонта. ФОТО

 В Житомире на завершающем этапе ремонт сквера на площади Путятинской возле Скорбящего ангела.

В сквере уже полностью заменили грунтовое покрытие на плитку, установили новое освещение, урны для мусора и начали монтаж детской площадки.

Кроме того, подрядчик установил новые скамейки. Однако, похоже, они не слишком понравились горожанам.

4 октября на своей Facebook-странице главный архитектор города Ольга Бронштейн опубликовала фото, на котором изображена поломанная скамейка.



Сквер оборудовали камерами видеонаблюдения, поэтому есть надежда, что вандалов найдут и накажут.

Напомним, работы выполняет ООО "АртХаус". Подрядчик получит за ремонт 4,6 млн грн.
Тэги: Житомир, сквер, вандалы
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