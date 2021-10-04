В Житомире вандалы ломают скамейки в сквере, который еще не успели открыть после ремонта. ФОТО

В Житомире на завершающем этапе ремонт сквера на площади Путятинской возле Скорбящего ангела.
В сквере уже полностью заменили грунтовое покрытие на плитку, установили новое освещение, урны для мусора и начали монтаж детской площадки.
Кроме того, подрядчик установил новые скамейки. Однако, похоже, они не слишком понравились горожанам.
4 октября на своей Facebook-странице главный архитектор города Ольга Бронштейн
опубликовала фото, на котором изображена поломанная скамейка.
Сквер оборудовали камерами видеонаблюдения, поэтому есть надежда, что вандалов найдут и накажут.
Напомним, работы выполняет ООО "АртХаус". Подрядчик получит за ремонт 4,6 млн грн
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