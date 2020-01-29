Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 29.01.2020    19:51:24
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Январь » 29 » 15:59:44

Зима порадовала Житомир снежной погодой. ФОТОрепортаж из гидропарка

Сегодня, 16:05:44 790 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Зима порадовала Житомир снежной погодой. ФОТОрепортаж из гидропарка

 В конце января в Житомир наконец-то добралась настоящая зима.

Сегодня утром 29 января пошел довольно сильный снег. Если в городе из-за тепла снег почти сразу таял, то в житомирском гидропарке стало по-настоящему зимно. Снегу радуются дети, взрослые и даже животные.

Сейчас в Житомире рассвело, но синоптики предупреждают, что вечером 29 января с сохранением ночью 30 января ожидается налипание мокрого снега.
 

Как выглядит заснеженный гидропарк

ФОТО https://1.zt.ua/
Житомир нарешті потішило сніжною погодою

Житомир нарешті потішило сніжною погодою

Житомир нарешті потішило сніжною погодою

Житомир нарешті потішило сніжною погодою

Житомир нарешті потішило сніжною погодою

Житомир нарешті потішило сніжною погодою

Житомир нарешті потішило сніжною погодою

Житомир нарешті потішило сніжною погодою

Житомир нарешті потішило сніжною погодою

Житомир нарешті потішило сніжною погодою

Житомир нарешті потішило сніжною погодою

Житомир нарешті потішило сніжною погодою

Житомир нарешті потішило сніжною погодою

Житомир нарешті потішило сніжною погодою

Житомир нарешті потішило сніжною погодою

Житомир нарешті потішило сніжною погодою

Житомир нарешті потішило сніжною погодою

Житомир нарешті потішило сніжною погодою

Житомир нарешті потішило сніжною погодою

Житомир нарешті потішило сніжною погодою

Житомир нарешті потішило сніжною погодою

Житомир нарешті потішило сніжною погодою

Житомир нарешті потішило сніжною погодою

Житомир нарешті потішило сніжною погодою

Житомир нарешті потішило сніжною погодою

Житомир нарешті потішило сніжною погодою

Житомир нарешті потішило сніжною погодою

Житомир нарешті потішило сніжною погодою

Житомир нарешті потішило сніжною погодою

Тэги: погода, зима, Гидропарк, снег
Комментариев: 1
telefon
1 джавахарлал нюру (telefon)   • 16:49:26, Сегодня
0

Красиво! Душу радует.
Жаль, что всё это растает и превратится в мокрую кашу - по прогнозу, в ближайшие дни, - плюсЫ. Причём, до +7...
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus