В конце января в Житомир наконец-то добралась настоящая зима.
Сегодня утром 29 января пошел довольно сильный снег. Если в городе из-за тепла снег почти сразу таял, то в житомирском гидропарке стало по-настоящему зимно. Снегу радуются дети, взрослые и даже животные.
Сейчас в Житомире рассвело, но синоптики предупреждают, что вечером 29 января с сохранением ночью 30 января ожидается налипание мокрого снега.
Как выглядит заснеженный гидропарк
ФОТО https://1.zt.ua/
Зима порадовала Житомир снежной погодой. ФОТОрепортаж из гидропарка
Жаль, что всё это растает и превратится в мокрую кашу - по прогнозу, в ближайшие дни, - плюсЫ. Причём, до +7...