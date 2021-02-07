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Главная » Новости » Житомир » Наука » 2021 » Февраль » 7 » 19:05:09

Непогода в Житомире: горожан просят завтра не выходить из дома

Вчера, 19:09:39 7765 2 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Непогода в Житомире: горожан просят завтра не выходить из дома

 В понедельник, 8 февраля, в Житомирской области прогнозируют сложные погодные условия. Синоптики предупреждают о сильных снегопадах, метелях и гололеде.

Об этом «Журналу Житомира» сообщает Украинский гидрометцентр.

"Водителей и пешеходов просим быть очень внимательными и осторожными. Не покидайте свои дома без крайней необходимости. Кроме того, в Житомире прогнозируют сильные порывы ветра от 8 до 20 метров в секунду.", - сказали в гидрометцентре.

Завтра не только в Житомире, а и в большинстве областей Украины возможны снег и метели. В западных, северных и центральных областях прогнозируют сильные снегопады, а на юге и в Карпатах - снег с дождем, налипание мокрого снега и гололед.


Непогода в Житомире 2021: горожан просят не выходить из дома.

Из-за непогоды ожидают проблемы на дорогах

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупредили о проблемах, которые могут возникнуть в Житомире из-за непогоды. А в целом по области из-за снегопадов и гололедицы может остановиться движение транспорта.

Сегодня и завтра в Житомире прогнозируют осложнение погодных условий. В частности, возможен сильный снег, налипание мокрого снега, сильные порывы ветра и гололедица. Также из-за непогоды в отдельных населенных пунктах могут наблюдаться перебои с энергоснабжением.

погода в Житомире 2021 снег и мороз
Тэги: снег, зима, непогодa, погода, Житомир
Комментариев: 2
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 19:55:22, Вчера [Материал]
-1

"...горожан просят завтра не выходить из дома"
А продукты под дверь принесут?
RaID
2 Сергій (RaID)   • 20:05:11, Вчера [Материал]
0

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