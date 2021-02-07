Непогода в Житомире: горожан просят завтра не выходить из дома

В понедельник, 8 февраля, в Житомирской области прогнозируют сложные погодные условия. Синоптики предупреждают о сильных снегопадах, метелях и гололеде.
Об этом «Журналу Житомира
» сообщает Украинский гидрометцентр.
"Водителей и пешеходов просим быть очень внимательными и осторожными. Не покидайте свои дома без крайней необходимости. Кроме того, в Житомире прогнозируют сильные порывы ветра от 8 до 20 метров в секунду.", - сказали в гидрометцентре.
Завтра не только в Житомире, а и в большинстве областей Украины возможны снег и метели. В западных, северных и центральных областях прогнозируют сильные снегопады, а на юге и в Карпатах - снег с дождем, налипание мокрого снега и гололед.
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Из-за непогоды ожидают проблемы на дорогах
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупредили о проблемах, которые могут возникнуть в Житомире из-за непогоды. А в целом по области из-за снегопадов и гололедицы может остановиться движение транспорта.
Сегодня и завтра в Житомире прогнозируют осложнение погодных условий. В частности, возможен сильный снег, налипание мокрого снега, сильные порывы ветра и гололедица. Также из-за непогоды в отдельных населенных пунктах могут наблюдаться перебои с энергоснабжением.
А продукты под дверь принесут?