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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Февраль » 10 » 11:26:22

Пожары в Житомирской области: в горящих домах погибли три человека

Сегодня, 11:28:22 666 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пожары в Житомирской области: в горящих домах погибли три человека

 В Житомирской области произошел пожар в деревянном жилом доме. Из-за позднего оповещения о возгорании спасателям не удалось спасти дом и жизни его жителей.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Житомирской области.

"10 февраля в 4:05 на пункт связи 7-й Государственной пожарно-спасательной части поселка Лугины поступило сообщение о возгорании жилого дома в с. Летки. По словам соседа, который обнаружил пожар, в доме могли находиться люди. Мужчина пытался зайти в дом, но огонь на веранде отрезал ему путь", - рассказывают в Госслужбе.

В 4:35 пожар был локализован. На полу в веранде пожарные обнаружили тело 60-летней сожительницы хозяина дома, далее на пороге между комнатами - погибшего 43-летнего мужчину.

Також 10 лютого в с. Высокое Черняховского района во время пожара в частном доме селяне обнаружили тело 88-летнего мужчины. Погибший пенсионер находился на полу кухни, где и был очаг пожара. Совместными усилиями соседей и пожарных возгорание было ликвидировано.

Все обстоятельства и причины возникновения горения в обоих случаях устанавливаются.
Тэги: пожар, Житомирская область
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