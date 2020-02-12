Сквер на Крошне после 1,5 миллионного ремонта: ожидание и реальность. ФОТО

"Продолжался бюджет участия, и по моей инициативе и моего соавторства главной картинкой этого проекта была картинка главного архитектора. И сегодня мы имеем ту реализацию проекту, за которую и проголосовали. То есть проект на полтора миллиона гривен. К сожалению, тот проект, который был нарисован стоил 6 миллионов гривен. Поэтому городской совет его отложил в долгий ящик, и нам удалось вытащить за счет людей и голосования", - отметил депутат горсовета.

"Поскольку бюджет участия на большие объекты составлял всего полтора миллиона гривен, то было согласовано с автором проекта уменьшение объемов работ. Первоначально заложили благоустройство территории, заменили освещение на современное, заменили скамейки, урны для мусора и озеленение территории. На данном этапе эти работы согласно проекту выполнены полностью. Было решение исполнительного комитета о передаче на баланс выполненных работ. Было выделено полтора миллиона гривен. Из них 60 тыс. - это проектно-сметная документация, авторский и технический надзор, а 1,4 млн - сами строительные работы", - рассказал Вячеслав Глазунов, начальник Управления капитального строительства горсовета.





В Житомире в микрорайоне Крошня появился новый благоустроенный сквер. Но, по словам местных жителей, он существенно отличается от представленного весной проекта бюджета участия.Житомирянин Виталий Павлюк рассказал Суспільне Житомир , что в парке должны были быть детская и спортивная площадки . А лавки должны были стоять по всему периметру."Мы ждали полного озеленения газонов. И полив травы и клумб здесь было предусмотрено. И освещение красивыми фонарями, а не этими "дедовскими". Стеклянный куб должен был светиться, и люди ходили бы вокруг него. На этом должен быть акцент. Но положили только 500 квадратных метров плитки, которая стоит полмиллиона гривен, поставили пару-другую лавочек, "дедовские" фонари и все", - рассказал мужчина.Соавтор проекта Артем Ракович сказал, что из-за отсутствия финансирования некоторые элементы проекта сократили.Всего на строительные работы потратили 1,4 миллиона гривен.



Вместе с тем, некоторым житомирянам нравится сквер и в таком виде.



"Очень хорошо. Если бы еще люди не мусорили. Бывший сквер был ужасен. Был как пивнушка. Собирались люди с утра до ночи, пили, грязь. А здесь - хорошенько сделали. И для детей, и свет. Очень хорошо сделали", - отметила житомирянка Ольга.



"Здесь было очень плохо, здесь собиралось много пьяниц, а сейчас сделали хорошо. Детям есть где поиграть, и мы очень рады, что так сделали. Я гуляю со своим внуком, и мы очень довольны", - говорит житомирянка Тамила.



Проект



Реализация