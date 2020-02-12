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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Февраль » 12 » 08:58:57

Сквер на Крошне после 1,5 миллионного ремонта: ожидание и реальность. ФОТО

Сегодня, 09:28:57 6402 10 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сквер на Крошне после 1,5 миллионного ремонта: ожидание и реальность. ФОТО

 В Житомире в микрорайоне Крошня появился новый благоустроенный сквер. Но, по словам местных жителей, он существенно отличается от представленного весной проекта бюджета участия.

Житомирянин Виталий Павлюк рассказал Суспільне Житомир, что в парке должны были быть детская и спортивная площадки. А лавки должны были стоять по всему периметру.

"Мы ждали полного озеленения газонов. И полив травы и клумб здесь было предусмотрено. И освещение красивыми фонарями, а не этими "дедовскими". Стеклянный куб должен был светиться, и люди ходили бы вокруг него. На этом должен быть акцент. Но положили только 500 квадратных метров плитки, которая стоит полмиллиона гривен, поставили пару-другую лавочек, "дедовские" фонари и все", - рассказал мужчина.

Соавтор проекта Артем Ракович сказал, что из-за отсутствия финансирования некоторые элементы проекта сократили.
 

"Продолжался бюджет участия, и по моей инициативе и моего соавторства главной картинкой этого проекта была картинка главного архитектора. И сегодня мы имеем ту реализацию проекту, за которую и проголосовали. То есть проект на полтора миллиона гривен. К сожалению, тот проект, который был нарисован стоил 6 миллионов гривен. Поэтому городской совет его отложил в долгий ящик, и нам удалось вытащить за счет людей и голосования", - отметил депутат горсовета.


Всего на строительные работы потратили 1,4 миллиона гривен.
 

"Поскольку бюджет участия на большие объекты составлял всего полтора миллиона гривен, то было согласовано с автором проекта уменьшение объемов работ. Первоначально заложили благоустройство территории, заменили освещение на современное, заменили скамейки, урны для мусора и озеленение территории. На данном этапе эти работы согласно проекту выполнены полностью. Было решение исполнительного комитета о передаче на баланс выполненных работ. Было выделено полтора миллиона гривен. Из них 60 тыс. - это проектно-сметная документация, авторский и технический надзор, а 1,4 млн - сами строительные работы", - рассказал Вячеслав Глазунов, начальник Управления капитального строительства горсовета.


Вместе с тем, некоторым житомирянам нравится сквер и в таком виде.

"Очень хорошо. Если бы еще люди не мусорили. Бывший сквер был ужасен. Был как пивнушка. Собирались люди с утра до ночи, пили, грязь. А здесь - хорошенько сделали. И для детей, и свет. Очень хорошо сделали", - отметила житомирянка Ольга.

"Здесь было очень плохо, здесь собиралось много пьяниц, а сейчас сделали хорошо. Детям есть где поиграть, и мы очень рады, что так сделали. Я гуляю со своим внуком, и мы очень довольны", - говорит житомирянка Тамила.
 

Проект








Реализация









Тэги: сквер, Крошня, благоустройство, Житомир
Комментариев: 10
Месть_королевы_Анны
1 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 09:36:14, Сегодня
0

Ахаха. Рукожопость и нае..алово - генетический код нации.
Живу_на_Восточной
2 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 09:46:38, Сегодня
+6

Невгамовна сірість.

А те що жіночки радіють — ну дочекаємось весни і всі пияки повернуться на свої місця.
Месть_королевы_Анны
3 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 09:48:53, Сегодня
+2

"ну дочекаємось весни і всі пияки повернуться на свої місця"

Ждать не надо. Судя по предпоследнему фото они уже на месте. Я надеюсь это ж не дети бутылку от водки рядом с мусоркой поставили.
Живу_на_Восточной
4 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 10:04:09, Сегодня
+3

Ааа, так это бутылка от водки... Я сначала подумал это этакий бюджетный вариант стеклянного куба...
Antisvinomir1
5 Johnny (Antisvinomir1)   • 10:21:28, Сегодня
-6

Почему якобы сайт новостей не пишет ни слова о том, что проспект Мира уже 24 часа сидит без отопления?
Не укладывается в концепцию " успешного недомэрка"?
Ответ: 0412 554 000 - ЖТКЕ
ELVA
9 Elva (ELVA)   • 14:15:03, Сегодня
+4

Ничего страшного, не замёрзнешь))))
німанд
6 Niemand (німанд)   • 11:21:22, Сегодня
+2

Те скляне що зображене на проекті - зовсім не куб (схоже на усічений октаедр - https://uk.wikipedia.org/wiki/Усічений_октаедр). І ставити там нічого скляного не треба, бо якась бидлота розіб'є
Dimm
10 Димм (Dimm)   • 16:11:06, Сегодня
0

"І ставити там нічого скляного не треба, бо якась бидлота розіб'є" - художники рисовали, старались, деньги получали за "это", а ставить не нужно? Что то мне подсказывает, что стоимость "этого" всего вошла в смету, а просто не поставили (чтоб не ломали, не били).
garold
7 Кonstantin (garold)   • 12:37:15, Сегодня
0

Нужно Артёмку ещё раз выбрать в депутаты,а то пропадут отложенные 6млн. гр. на которые он глаз положил)))
AlexIvanov
8 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:23:09, Сегодня
+1

Вот этим безобразием должно занятся НАБУ. И стадионом Спартак и Полисся
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