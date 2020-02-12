Сквер на Крошне после 1,5 миллионного ремонта: ожидание и реальность. ФОТО

"Продолжался бюджет участия, и по моей инициативе и моего соавторства главной картинкой этого проекта была картинка главного архитектора. И сегодня мы имеем ту реализацию проекту, за которую и проголосовали. То есть проект на полтора миллиона гривен. К сожалению, тот проект, который был нарисован стоил 6 миллионов гривен. Поэтому городской совет его отложил в долгий ящик, и нам удалось вытащить за счет людей и голосования", - отметил депутат горсовета.
"Поскольку бюджет участия на большие объекты составлял всего полтора миллиона гривен, то было согласовано с автором проекта уменьшение объемов работ. Первоначально заложили благоустройство территории, заменили освещение на современное, заменили скамейки, урны для мусора и озеленение территории. На данном этапе эти работы согласно проекту выполнены полностью. Было решение исполнительного комитета о передаче на баланс выполненных работ. Было выделено полтора миллиона гривен. Из них 60 тыс. - это проектно-сметная документация, авторский и технический надзор, а 1,4 млн - сами строительные работы", - рассказал Вячеслав Глазунов, начальник Управления капитального строительства горсовета.
Вместе с тем, некоторым житомирянам нравится сквер и в таком виде.
"Очень хорошо. Если бы еще люди не мусорили. Бывший сквер был ужасен. Был как пивнушка. Собирались люди с утра до ночи, пили, грязь. А здесь - хорошенько сделали. И для детей, и свет. Очень хорошо сделали", - отметила житомирянка Ольга.
"Здесь было очень плохо, здесь собиралось много пьяниц, а сейчас сделали хорошо. Детям есть где поиграть, и мы очень рады, что так сделали. Я гуляю со своим внуком, и мы очень довольны", - говорит житомирянка Тамила.
А те що жіночки радіють — ну дочекаємось весни і всі пияки повернуться на свої місця.
Ждать не надо. Судя по предпоследнему фото они уже на месте. Я надеюсь это ж не дети бутылку от водки рядом с мусоркой поставили.
Не укладывается в концепцию " успешного недомэрка"?
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