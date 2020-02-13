Житомирян возмутила торговля просроченными продуктами в ЭКО маркете. ВИДЕО

"Також мала справу у цьому магазині, коли купила 10 видів цукерок, і там були вже готові добротні черви. Повернулась, перевіряли куби з цукерками разом з продавцем. Мили і дезинфікували при мені. Це жах", - пишет Люся Гаевская.



"Чому на них не має перевірки з контролюючих органів! Там жах - просрочка, порушення умов зберігання, ржавчинна на холодильниках", - коментує Татьяна Вишницкая.



"Чому вони не виконують свої функціональні обов'язки і за що отримують зарплатню. Мабуть керівництву еко макету варто переглянути чи всі сумлінно виконують свої функціональні обов'язки", - зазначає Людмила Зубрицкая.



"Це єко маркет. Це така політика цього закладу. Давно вже не є клієнтом цієї мережі. Що Житомир що Київ, однаково", - пише Леся Мазур.



"Їх треба нагодувати цим, скоти так ми і живемо. Немає ніякої людяності, хто в цьому випадку винен. Треба починати з себе", - впевнена Таня Дидык.





В Житомире местный житель Николай Оксенчук, который работает товароведом, приобрел просроченную продукцию в ЭКО-маркете на проспекте Мира 37.Через некоторое время он вернулся в магазин и жестко дал "на орехи" всем работникам этого заведения.Видео, на котором мужчина общается с персоналом магазина, на странице Facebook и Instagram набрало безумное количество просмотров и лайков.Житомиряне в комментариях поддерживают мужчину, говорят постоянно находят просроченную продукцию на полках в ЭКО-маркете, но руководство почти ничего не делает.