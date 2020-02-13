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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Февраль » 13 » 10:47:00

Житомирян возмутила торговля просроченными продуктами в ЭКО маркете. ВИДЕО

Сегодня, 11:11:00 3102 10 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирян возмутила торговля просроченными продуктами в ЭКО маркете. ВИДЕО

 В Житомире местный житель Николай Оксенчук, который работает товароведом, приобрел просроченную продукцию в ЭКО-маркете на проспекте Мира 37.

Через некоторое время он вернулся в магазин и жестко дал "на орехи" всем работникам этого заведения.

Видео, на котором мужчина общается с персоналом магазина, на странице Facebook и Instagram набрало безумное количество просмотров и лайков.

 


Житомиряне в комментариях поддерживают мужчину, говорят постоянно находят просроченную продукцию на полках в ЭКО-маркете, но руководство почти ничего не делает.

 
"Також мала справу у цьому магазині, коли купила 10 видів цукерок, і там були вже готові добротні черви. Повернулась, перевіряли куби з цукерками разом з продавцем. Мили і дезинфікували при мені. Це жах", - пишет Люся Гаевская.

"Чому на них не має перевірки з контролюючих органів! Там жах - просрочка, порушення умов зберігання, ржавчинна на холодильниках", - коментує Татьяна Вишницкая.

"Чому вони не виконують свої функціональні обов'язки і за що отримують зарплатню. Мабуть керівництву еко макету варто переглянути чи всі сумлінно виконують свої функціональні обов'язки", - зазначає Людмила Зубрицкая.

"Це єко маркет. Це така політика цього закладу. Давно вже не є клієнтом цієї мережі. Що Житомир що Київ, однаково", - пише Леся Мазур.

"Їх треба нагодувати цим, скоти так ми і живемо. Немає ніякої людяності, хто в цьому випадку винен. Треба починати з себе", - впевнена Таня Дидык.
Тэги: просроченные продукты, Житомир, Эко маркет, скандал
Комментариев: 10
HOUSE
1 Sergey (HOUSE)   • 11:38:37, Сегодня
-13

В Житомире, местный житель как автор этого этого ролика сам виноват. Перед тем как брать... он должен был проверить срок годности товара, а потом уже идти на кассу ЭКО Маркета. А так как он, не проверил и не удостоверился в свежести товара. То это его проблемы. Походу его Хайп, показал его внимательность. Лучше бы сразу, он на месте решил данный вопрос... а не спустя время...
Admin
2 Журнал Житомира (Admin)   • 12:03:53, Сегодня
+12

1. Клиент НЕ обязан проверять срок годности. Товар на прилавке по умолчанию должен быть пригоден к употреблению.
2. Сотрудники магазина ОБЯЗАНЫ убирать с полок товары, у которых закончился срок годности. За это им платят заработную плату и карают большими штрафами
pushistik13
7 Пушистик (pushistik13)   • 15:37:46, Сегодня
-2

оно то какбы так
но это всё стоит нормальных денег
готовы ли посетители экомаркета переплачивать за товары 10%, которые пойдут на оплату труда деовчек, убирающих просрочку
Dimm
9 Димм (Dimm)   • 18:18:07, Сегодня
0

Ставить товар на прилавок есть кому, а убирать просрочку нет?
Пятница13
3 Богдан Сташинский (Пятница13)   • 13:16:01, Сегодня
+4

"местный житель как автор этого этого ролика сам виноват"

Мда... Виноват в чем? В том, что магазин торгует просрочкой?
Sandra
6 Sandra (Sandra)   • 13:58:22, Сегодня
+3

По закону продавать имеют право исключительно продукты надлежащего качества. То есть, покупатель, приходя в магазин должен быть уверен в том, что покупает товар с нормальным сроком годности, хранения и транспортировки, с сертификатами качества и т.д. Да, он может проверить, но не должен, так как это обязаны сделать ДО него. Но в нашей стране это не работает.
pushistik13
8 Пушистик (pushistik13)   • 15:38:30, Сегодня
+1

работает
в дорогом сельпо нет просрочки
Marine
4 Руслана (Marine)   • 13:26:57, Сегодня
+1

Давно пора закрыть тот магазин.
Что-то свежее там еще поискать надо.
Mykhailo
5 Михаил (Mykhailo)   • 13:40:25, Сегодня
+2

Интерес владельца (получать больше прибыли) вступает в противоречие с интересами покупателей (не есть отраву).
Защитить покупателей может треться сторона, например государство - вводящее огромные штрафы за такое.
Только стоп, законы принимают как раз владельцы заводов-газет-пароходов... а выбирают их туда покупатели, обманутые СМИ.
Nashtal
10 Иван Иванов (Nashtal)   • 18:23:53, Сегодня
0

То что магазин конченный, это понятно, но тоже не надо заниматься самоуправством и строить продавцов. Обходи магазин стороной или напиши заявление в контролирующие органы, легче на девчонок наехать. Подошёл бы он ко мне, думаю желании поорать отпало.
Тем более зачем брать такую химию, напичканную ароматизаторами и сахаром, ребенку.
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