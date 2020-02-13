В Житомире местный житель Николай Оксенчук, который работает товароведом, приобрел просроченную продукцию в ЭКО-маркете на проспекте Мира 37.
Через некоторое время он вернулся в магазин и жестко дал "на орехи" всем работникам этого заведения.
Видео, на котором мужчина общается с персоналом магазина, на странице Facebook и Instagram набрало безумное количество просмотров и лайков.
Житомиряне в комментариях поддерживают мужчину, говорят постоянно находят просроченную продукцию на полках в ЭКО-маркете, но руководство почти ничего не делает.
"Також мала справу у цьому магазині, коли купила 10 видів цукерок, і там були вже готові добротні черви. Повернулась, перевіряли куби з цукерками разом з продавцем. Мили і дезинфікували при мені. Це жах", - пишет Люся Гаевская.
"Чому на них не має перевірки з контролюючих органів! Там жах - просрочка, порушення умов зберігання, ржавчинна на холодильниках", - коментує Татьяна Вишницкая.
"Чому вони не виконують свої функціональні обов'язки і за що отримують зарплатню. Мабуть керівництву еко макету варто переглянути чи всі сумлінно виконують свої функціональні обов'язки", - зазначає Людмила Зубрицкая.
"Це єко маркет. Це така політика цього закладу. Давно вже не є клієнтом цієї мережі. Що Житомир що Київ, однаково", - пише Леся Мазур.
"Їх треба нагодувати цим, скоти так ми і живемо. Немає ніякої людяності, хто в цьому випадку винен. Треба починати з себе", - впевнена Таня Дидык.
Житомирян возмутила торговля просроченными продуктами в ЭКО маркете. ВИДЕО
2. Сотрудники магазина ОБЯЗАНЫ убирать с полок товары, у которых закончился срок годности. За это им платят заработную плату и карают большими штрафами
но это всё стоит нормальных денег
готовы ли посетители экомаркета переплачивать за товары 10%, которые пойдут на оплату труда деовчек, убирающих просрочку
Мда... Виноват в чем? В том, что магазин торгует просрочкой?
в дорогом сельпо нет просрочки
Что-то свежее там еще поискать надо.
Защитить покупателей может треться сторона, например государство - вводящее огромные штрафы за такое.
Только стоп, законы принимают как раз владельцы заводов-газет-пароходов... а выбирают их туда покупатели, обманутые СМИ.
Тем более зачем брать такую химию, напичканную ароматизаторами и сахаром, ребенку.