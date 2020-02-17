Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 17.02.2020    21:59:30
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Февраль » 17 » 16:13:12

В Житомире спецслужбы оцепили «Глобал» из-за подозрительного рюкзака

Сегодня, 16:29:12 6795 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире спецслужбы оцепили «Глобал» из-за подозрительного рюкзака

 В Житомире из-за подозрительного рюкзака, который оставили на парковке ТРЦ "Глобал", подняли на уши специалистов взрывотехнической службы и другие экстренные службы. Событие произошло 17 февраля около 14:30.

"О подозрительном рюкзаке правоохранителям сообщила администрация торгово-развлекательного центра. По камерам видеонаблюдения охранники заведения заметили мужчину, который оставил рюкзак неподалеку входа в помещение и пошел дальше", - объясняют в полиции.

Полицейские обозначили потенциально опасную территорию предупредительными знаками и ограничили доступ к ней.

Работники взрывотехнической службы осмотрели местность, дистанционно сдвинулись с места рюкзак и проверили его содержимое. Никаких взрывчатых предметов или таких, которые могли бы представлять угрозу безопасности людей, не обнаружено.

Полицейские призывают житомирян к бдительности и осторожности и просят сообщать о подозрительных вещах, обнаруженных на улицах, в парках, помещениях общественных учреждений, подъездах домов.
Тэги: полиция, Житомир, рюкзак, Глобал, бомба
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus