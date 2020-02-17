В Житомире спецслужбы оцепили «Глобал» из-за подозрительного рюкзака

В Житомире из-за подозрительного рюкзака, который оставили на парковке ТРЦ "Глобал", подняли на уши специалистов взрывотехнической службы и другие экстренные службы. Событие произошло 17 февраля около 14:30.
"О подозрительном рюкзаке правоохранителям сообщила администрация торгово-развлекательного центра. По камерам видеонаблюдения охранники заведения заметили мужчину, который оставил рюкзак неподалеку входа в помещение и пошел дальше"
, - объясняют в полиции.
Полицейские обозначили потенциально опасную территорию предупредительными знаками и ограничили доступ к ней.
Работники взрывотехнической службы осмотрели местность, дистанционно сдвинулись с места рюкзак и проверили его содержимое. Никаких взрывчатых предметов или таких, которые могли бы представлять угрозу безопасности людей, не обнаружено.
Полицейские призывают житомирян к бдительности и осторожности и просят сообщать о подозрительных вещах, обнаруженных на улицах, в парках, помещениях общественных учреждений, подъездах домов.