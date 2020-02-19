Совсем не зимняя погода: температура воздуха в Житомире бьет рекорды

В понедельник, 17 февраля, синоптики зафиксировали новый рекорд. Воздух в Житомире и области прогревался до 13º тепла, что является максимальным значением за весь период наблюдений.
Об этом сообщает Житомирский Гидрометцентр
.
"Температура повышалась до 9-13º тепла, на большей части территории области превысила абсолютные значения за весь период наблюдений с 1945 г. Температура ночью была 4-5º тепла"
, - отмечают синоптики.
Средняя температура за сутки 17 февраля составила 5-7º тепла (в Житомире 4.9º тепла), что на 10-13º выше нормы.
Напомним, 17 декабря температура воздуха в Житомире побила рекорд
, который держался 74 года для этой даты.