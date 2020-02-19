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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Февраль » 19 » 10:18:03

Совсем не зимняя погода: температура воздуха в Житомире бьет рекорды

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Совсем не зимняя погода: температура воздуха в Житомире бьет рекорды

 В понедельник, 17 февраля, синоптики зафиксировали новый рекорд. Воздух в Житомире и области прогревался до 13º тепла, что является максимальным значением за весь период наблюдений.

Об этом сообщает Житомирский Гидрометцентр.

"Температура повышалась до 9-13º тепла, на большей части территории области превысила абсолютные значения за весь период наблюдений с 1945 г. Температура ночью была 4-5º тепла", - отмечают синоптики.

Средняя температура за сутки 17 февраля составила 5-7º тепла (в Житомире 4.9º тепла), что на 10-13º выше нормы.

Напомним, 17 декабря температура воздуха в Житомире побила рекорд, который держался 74 года для этой даты. 
Тэги: температура, погода, Житомир, рекорд
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