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Температура в Житомире побила рекорд, который держался с 1945 года

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Температура в Житомире побила рекорд, который держался с 1945 года

 17 декабря температура воздуха в Житомире побила рекорд, который держался 74 года для этой даты. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Житомирском Гидрометцентре.

"Максимальная температура днем 17 декабря повышалась до 12-13° тепла, что на всей территории области выше абсолютных значений для этой даты за годы наблюдений с 1945 года", - говорится в сообщении.

Средняя температура за сутки 17 декабря составила в Житомире 6,5° тепла, что на 10-11° выше нормы.

Сегодня, 19 декабря, в Житомире прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура 7-9° тепла.
Тэги: погода, температура, Житомир, тепло, зима
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