Температура в Житомире побила рекорд, который держался с 1945 года

17 декабря температура воздуха в Житомире побила рекорд, который держался 74 года для этой даты. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Житомирском Гидрометцентре.
"Максимальная температура днем 17 декабря повышалась до 12-13° тепла, что на всей территории области выше абсолютных значений для этой даты за годы наблюдений с 1945 года"
, - говорится в сообщении
.
Средняя температура за сутки 17 декабря составила в Житомире 6,5° тепла, что на 10-11° выше нормы.
Сегодня, 19 декабря, в Житомире прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура 7-9° тепла.