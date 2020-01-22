Зима-2020 почти ежедневно удивляет житомирян своей погодой. Вместо снега и мороза - дожди и туман. В лесу под Житомиром выросли опята, а в городе в январе зацветают подснежники.
Фото подснежников под многоквартирным домом, которые вот-вот зацветут, опубликовал сайт "Перший Житомирський
".
"Такого еще никогда не видела! Эта зима удивляет. Подснежники опередили свое время как минимум на три месяца. Обычно зацветают в конце марта. Переживаем, чтобы не замерзли, когда придут настоящие морозы"
, - рассказала житомирянка Елена, под окнами которой выросли цветы.
Напомним, 17 декабря температура воздуха в Житомире побила рекорд, который держался 74 года для этой даты
.
В Житомире посреди января распускаются подснежники. ФОТО