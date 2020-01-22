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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Январь » 22 » 10:46:14

В Житомире посреди января распускаются подснежники. ФОТО

Сегодня, 11:08:14 834 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире посреди января распускаются подснежники. ФОТО

 Зима-2020 почти ежедневно удивляет житомирян своей погодой. Вместо снега и мороза - дожди и туман. В лесу под Житомиром выросли опята, а в городе в январе зацветают подснежники.

Фото подснежников под многоквартирным домом, которые вот-вот зацветут, опубликовал сайт "Перший Житомирський".

"Такого еще никогда не видела! Эта зима удивляет. Подснежники опередили свое время как минимум на три месяца. Обычно зацветают в конце марта. Переживаем, чтобы не замерзли, когда придут настоящие морозы", - рассказала житомирянка Елена, под окнами которой выросли цветы.

Напомним, 17 декабря температура воздуха в Житомире побила рекорд, который держался 74 года для этой даты.









Тэги: Подснежники, Житомир, погода, зима
Комментариев: 1
Dimm
1 Димм (Dimm)   • 12:16:06, Сегодня
+1

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