Жара в Житомире побила 76-летний рекорд

Жара в Житомире установила 76-летний рекорд – воздух 23 июня прогрелся до 36 градусов. Об этом сообщил Житомирский областной центр по гидрометеорологии.
"За прошедшие сутки 23 июня в Житомире и области наблюдалась сухая, жаркая погода. Ветер был восточных направлений, 5-8 м/с. Температура днем 23 июня достигала 34-36°, что на всей территории области выше абсолютных максимумов не только для этой даты, а также для всего месяца июня за весь период наблюдений (с 1945 года). Температура ночью 24 июня - 19-20°. Средняя температура за сутки 23 июня - 27-28° (в Житомире 27.3°), что выше нормы на 8-10 градусов"
, - отмечают синоптики
.
Сегодня, 24 июня, столбики термометров в Житомире также достигли 36 градусов.
Температура воды в реке Тетерев по данным наблюдений гидрологического поста в 8 часов утра 24 июня составила 24,9 градусов.