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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 24 » 15:36:26

Жара в Житомире побила 76-летний рекорд

Вчера, 15:36:26 5415 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Жара в Житомире побила 76-летний рекорд

 Жара в Житомире установила 76-летний рекорд – воздух 23 июня прогрелся до 36 градусов. Об этом сообщил Житомирский областной центр по гидрометеорологии.

"За прошедшие сутки 23 июня в Житомире и области наблюдалась сухая, жаркая погода. Ветер был восточных направлений, 5-8 м/с. Температура днем 23 июня достигала 34-36°, что на всей территории области выше абсолютных максимумов не только для этой даты, а также для всего месяца июня за весь период наблюдений (с 1945 года). Температура ночью 24 июня - 19-20°. Средняя температура за сутки 23 июня - 27-28° (в Житомире 27.3°), что выше нормы на 8-10 градусов", - отмечают синоптики.

Сегодня, 24 июня, столбики термометров в Житомире также достигли 36 градусов.

Температура воды в реке Тетерев по данным наблюдений гидрологического поста в 8 часов утра 24 июня составила 24,9 градусов.
Тэги: Житомир, рекорд, погода, лето, жара
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Комментариев: 2
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 18:34:14, Вчера [Материал]

Когда идут сильные морозы - создают пункты обогрева.
Когда идет сильная жара - властям фиолетово, они сидят под кондиционерами.
Yoki
2 Ковальчук Павло Степанович (Yoki)   • 15:33:58, Сегодня [Материал]

Да, такого давно НЕ было
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