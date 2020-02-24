Уровень водохранилища «Дениши», которое поставляет в Житомир воду, из-за отсутствия осадков упал на 2 метра. Об этом сообщает коммунальное предприятие «Житомирводоканал» в соцсети Facebook.
«На сегодняшний день приходится констатировать, что уровень воды в Денишивском водохранилище упал на 2 метра. Если обычно в водохранилище 13 млн куб. м воды, то в этом году - 10 млн куб. м»
, - говорится в сообщении
.
По информации предприятия, этого запаса должно хватить Житомиру на 5 месяцев.
Также отмечается, что «Житомирводоканал» по понедельникам проводит отбор проб воды в водохранилищах. Во время таких рейдов исследуют не только качество воды, но и наблюдают за ее количеством.
Как известно, Житомир водой обеспечивают два водохранилища - «Видсичне» и «Дениши». Если в «Видсичном» уменьшается запас воды, то ее туда переливают из Денишивского водохранилища.
В водохранилище, которое обеспечивает Житомир, существенно уменьшились запасы воды