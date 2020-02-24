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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Февраль » 24 » 16:52:52

В водохранилище, которое обеспечивает Житомир, существенно уменьшились запасы воды

Вчера, 17:08:52 2133 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В водохранилище, которое обеспечивает Житомир, существенно уменьшились запасы воды

 Уровень водохранилища «Дениши», которое поставляет в Житомир воду, из-за отсутствия осадков упал на 2 метра. Об этом сообщает коммунальное предприятие «Житомирводоканал» в соцсети Facebook.

«На сегодняшний день приходится констатировать, что уровень воды в Денишивском водохранилище упал на 2 метра. Если обычно в водохранилище 13 млн куб. м воды, то в этом году - 10 млн куб. м», - говорится в сообщении.

По информации предприятия, этого запаса должно хватить Житомиру на 5 месяцев.

Также отмечается, что «Житомирводоканал» по понедельникам проводит отбор проб воды в водохранилищах. Во время таких рейдов исследуют не только качество воды, но и наблюдают за ее количеством.

Как известно, Житомир водой обеспечивают два водохранилища - «Видсичне» и «Дениши». Если в «Видсичном» уменьшается запас воды, то ее туда переливают из Денишивского водохранилища.





Тэги: Житомир, вода, водохранилище, водоканал
Комментариев: 1
GeraP
1 Павел Николаевич (GeraP)   • 00:08:07, Сегодня [Материал]
+1

Мда, снега этой зимой почти не было.
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