Содержание марганца в житомирском водохранилище в 10 раз выше, чем в прошлом году. Институт гидробиологии установит причину

Житомир уже больше месяца страдает от грязной воды. Установлено, что показатели качества воды в житомирском водохранилище ухудшились из-за повышения концентрации марганца. Однако пока неизвестно, почему наблюдается десятикратное превышение марганца по сравнению с предыдущими годами.
Как сообщили «Журналу Житомира
» в горсовете, водоканал совместно с Институтом гидробиологии будет устанавливать причину.
«Сейчас его показатель в водохранилище «Видсичне» составляет 3,109 мг/л, тогда как летом 2020 он был на уровне 0,387 мг/л. Из-за этого значительно изменились цвет и мутность воды, что привело к бытовым неудобствам потребителей», - говорят в водоканале.
Работники лаборатории установили, что марганец доминирует на дне водохранилища, а поверхностный уровень воды в пределах нормы.
Уже в понедельник, 2 августа, представители Института гидробиологии отберут пробы воды и ила со дна водохранилища, проанализируют их и предоставят соответствующие рекомендации водоканалу. Причину появления марганца должны установить до конца августа. Для этого заключен договор с Институтом гидробиологии НАН Украины на проведение гидрохимических исследований речной воды, донных отложений водохранилища «Видсичне» и питьевой воды.
Другая проблема - ил. В водоканале отметили, что отсутствие течения негативно повлияло на способность к самоочищению водохранилища. Поэтому ситуацию усугубляет еще и заиливание. Сейчас количество ила - от 1,5 до 2 м.
В настоящее время готовится обращение в областную комиссию по вопросам чрезвычайных ситуаций и Министерство обороны Украины.
«На территории водохранилища «Видсичне» расположена воинская часть. Поэтому нужно разрешение от министерства, чтобы создать там площадки, где будет выгружаться ил. Также должно быть разрешение на проезд транспорта...», - объясняет Андрей Никитин.
На предприятии отмечают: в резервуарах водоканала вода пока соответствует нормам, но в сетях водоотведения - загрязнена.
«Ситуации, когда перед домом вода чистая и промыта, а в доме загрязнена, не единичны. Поэтому надо организовать очистку и промывку внутридомовых систем»
, - отмечает директор предприятия.
Пока же каждую ночь коммунальщики промывают загрязненные сети.
Напомним, горожане в соцсетях жалуются
, что воду невозможно использовать не то в качестве питьевой, но и даже для хозяйственных нужд.