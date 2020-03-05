В следующий четверг, 12 марта, в Житомире полностью перекроют водоснабжение. Воды в кранах житомирян не будет из масштабных работ по замене запорной арматуры. Об этом предупреждает КП "Житомирводоканал".
"Проведение работ обусловлено необходимостью замены задвижек, которые вышли из строя. Заблокированность задвижек приводит к тому, что вода не движется под необходимым давлением, вследствие чего жители центральной части города испытывают дискомфорт. В то же время 8 неисправных задвижек не выполняют свою функцию, поэтому из-за их неисправности мы не можем выполнить работы по перекладке аварийных участков трубопроводов на перекрестке ул. Небесной Сотни - ул. Леси Украинки и ул. Хлебная, 38", - объясняют на предприятии.
Чтобы решить эти проблемы, работники водоканала заменят 8 задвижек по следующим адресам: ул. Хлебная, 30, ул. Ивана Мазепы, 139, перекрестках улиц Домбровского - Небесной Сотни, Степана Бендеры - Небесной Сотни, Степана Бендеры - Хлебной, Домбровского - Хлебной, Ивана Мазепы - Домбровского.
В результате проведения работ 12 марта с 00:01 до 19:00 в Житомире будет отсутствовать водоснабжение
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После проведения работ некоторое время из кранов может течь грязная вода. "Житомирводоканал" просит отнестись к указанным мероприятиям с пониманием.
"В дальнейшем использование новых запорных элементов позволит локализовать участки аварий без остановок водоснабжения всего города", – сказали когда-то на предприятии, которое до сих пор возглавляет лысый хер.
Абы 13ого появилась...