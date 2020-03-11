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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 11 » 15:47:32

Водоканал передумал: завтра в Житомире не будут перекрывать водоснабжение

Сегодня, 15:53:32 1411 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Водоканал передумал: завтра в Житомире не будут перекрывать водоснабжение

 Водоканал отменил проведение ремонтных работ и не будет приостанавливать водоснабжение в Житомире, которое было запланировано на 12 марта.

Об этом сообщили на странице коммунального предприятия в Facebook.

"Правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19, в связи с чем отменяется проведение ремонтных работ по замене запорной арматуры", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 12 марта КП "Житомирводоканал" планировал заменить на улицах города 8 задвижек и на время ремонта перекрыть водоснабжение.
Тэги: водоканал, задвижки, Ремонт, Житомир
Комментариев: 2
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 16:28:42, Сегодня [Материал]
+1

Совсем с этим короновирусом! Проблема, высосанная из пальца)
Но и положительные моменты есть - вода в Житомире завтра будет)))
Vovchik-Zt
2 Vladimir (Vovchik-Zt)   • 16:40:22, Сегодня [Материал]
0

Дык, уже же ж раскопали задвижки, и шо теперь таки делать?
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