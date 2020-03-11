Водоканал передумал: завтра в Житомире не будут перекрывать водоснабжение

Водоканал отменил проведение ремонтных работ и не будет приостанавливать водоснабжение в Житомире, которое было запланировано на 12 марта.
Об этом сообщили на странице коммунального предприятия в Facebook
.
"Правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19, в связи с чем отменяется проведение ремонтных работ по замене запорной арматуры"
, - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 12 марта КП "Житомирводоканал" планировал заменить на улицах города 8 задвижек
и на время ремонта перекрыть водоснабжение.
Но и положительные моменты есть - вода в Житомире завтра будет)))