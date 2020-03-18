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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 18 » 11:50:19

Дезинфекция с вертолетов: полиция призывает житомирян не верить фейкам

Сегодня, 12:01:19 849 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Дезинфекция с вертолетов: полиция призывает житомирян не верить фейкам

 Подразделения департамента киберполиции фиксируют увеличение распространения в Украине ложной информации о коронавирусе, которая способствует распространению паники.

В частности, в соцсетях и мессенджерах распространяют фейк о распылении ночью дезинфицирующих средств с вертолетов над Житомиром и запрете прогулок с детьми по улицам города.
 

"Вынуждены констатировать, что в настоящее время информационно-аналитические подразделения департамента киберполиции фиксируют резкое увеличение случаев распространения различных слухов и ложной информации в связи с введением в стране режима карантина для борьбы с особо опасной коронавирусной инфекцией. Те, кто распространяет фейки в таких условиях, имеют цель распространить панику и дестабилизировать ситуацию", - отмечают правоохранители.


Граждане должны критически относиться к слухам и информировать о них Департамент киберполиции: по адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua и телефоном 0442900110.

Правоохранители также отмечают, что официальная информация о порядке организации карантинных мероприятий будет распространяться исключительно по официальным каналам через Интернет-порталы Президента Украины, Кабинета Министров Украины, Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел.



Тэги: фейк, полиция, Житомир
Комментариев: 7
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 12:36:27, Сегодня [Материал]
+1

А что, кто-то повёлся?
Гражданин
2 Гражданин (Гражданин)   • 12:47:22, Сегодня [Материал]
+2

Насколько тупыми надо быть, я просто в шоке.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 12:58:36, Сегодня [Материал]
-1

в случае с Радомышльской бабулькой "фейки из соцсетей" оказались правдой
а "официйна информация" бесстыдно врала.....
RaID
4 Сергій (RaID)   • 14:01:08, Сегодня [Материал]
+1

Що саме офіційна інформація збрехала?
Provocateur
5 Agent Provocateur (Provocateur)   • 14:06:48, Сегодня [Материал]
+1

Це був плановий експрес-тест на тупість і "простоту".
Ивасик
6 Телесик (Ивасик)   • 14:20:33, Сегодня [Материал]
0

--------
melan
7 melan (melan)   • 15:04:41, Сегодня [Материал]
0

а в Китае
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=r0HrUNk5Dus&feature=emb_logo
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