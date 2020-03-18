Дезинфекция с вертолетов: полиция призывает житомирян не верить фейкам

"Вынуждены констатировать, что в настоящее время информационно-аналитические подразделения департамента киберполиции фиксируют резкое увеличение случаев распространения различных слухов и ложной информации в связи с введением в стране режима карантина для борьбы с особо опасной коронавирусной инфекцией. Те, кто распространяет фейки в таких условиях, имеют цель распространить панику и дестабилизировать ситуацию", - отмечают правоохранители.