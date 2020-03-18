Дезинфекция с вертолетов: полиция призывает житомирян не верить фейкам

Подразделения департамента киберполиции фиксируют увеличение распространения в Украине ложной информации о коронавирусе, которая способствует распространению паники.
В частности, в соцсетях и мессенджерах распространяют фейк о распылении ночью дезинфицирующих средств с вертолетов над Житомиром и запрете прогулок с детьми по улицам города.
"Вынуждены констатировать, что в настоящее время информационно-аналитические подразделения департамента киберполиции фиксируют резкое увеличение случаев распространения различных слухов и ложной информации в связи с введением в стране режима карантина для борьбы с особо опасной коронавирусной инфекцией. Те, кто распространяет фейки в таких условиях, имеют цель распространить панику и дестабилизировать ситуацию", - отмечают правоохранители.
Граждане должны критически относиться к слухам и информировать о них Департамент киберполиции: по адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua
и телефоном 0442900110
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Правоохранители также отмечают, что официальная информация о порядке организации карантинных мероприятий будет распространяться исключительно по официальным каналам через Интернет-порталы Президента Украины, Кабинета Министров Украины, Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел.
а "официйна информация" бесстыдно врала.....
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=r0HrUNk5Dus&feature=emb_logo