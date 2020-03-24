Полиция призывает житомирян не верить в слухи и не поддаваться панике

"По интернету распространяется информация, что группа людей в специальных костюмах защиты может предлагать продезинфицировать квартиры и дома. Под видом обработки помещений злоумышленники могут попадать в жилье и совершать преступления. Патрульная полиция предупреждает: ни одна служба области не проводит дезинфекцию в домах граждан", - информирует полиция.

"Официально сообщаем, что по состоянию на 24 марта ни одного случая заболевания в Коростенском районе лабораторно не подтверждено. 18 марта, в г. Коростене в доме по месту жительства умерла женщина, 1981 года рождения. 22 марта в с. Искоростене в доме родителей была зарегистрирована смерть местного жителя, 1997 года рождения. В первом случае в свидетельстве о смерти женщины экспертами отмечено, что причиной является атеросклеротическая болезнь сердца, острая сердечная недостаточность, относительно парня - отек легких, легочно-сердечная недостаточность, ишемическаякардиомиопатия", - информирует ГУНП.