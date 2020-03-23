Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 24.03.2020    02:45:33
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Март » 23 » 08:59:00

Полиция открыла уголовное дело на инфицированного коронавирусом жителя Житомира

Вчера, 09:10:03 3351 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Полиция открыла уголовное дело на инфицированного коронавирусом жителя Житомира

 Полиция открыла уголовное дело в отношении больного коронавирусом жителя Житомира, который возил туристов в Австрию. Правоохранители установили, что рейсами авиалиний в обе стороны одновременно с больным воспользовались еще более 30 человек.

Как рассказали "Журналу Житомира" в ГУ Нацполиции в Житомирской области, дело открыто по ст. 325 "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".
 

"В ходе досудебного расследования проверяется информация об укрытии сведений больным COVID-19 о причастности к перевозке организованной группы туристов в Австрию и обратно в Украину. В настоящее время установлено, что рейсами авиалиний в обе стороны одновременно с больным воспользовались еще более 30 человек", - информирует полиция.


Сейчас правоохранители устанавливают их контакты, место проживания и общаются с ними относительно цели недавнего визита за границу, а также объясняют необходимость соблюдения режима самоизоляции.

Статья 325 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание от 17000 грн штрафа до 3-х лет заключения.

Напомним, 19 марта подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Житомире. Вирусом COVID-19 инфицировался житомирянин 1970 года рождения. Известно, что мужчина 14 марта вернулся из Германии. По словам житомирянина, он летал на отдых вместе с другом и его сыном, а по приезду в Украину он самоизолировался.

Однако позже стало известно, что инфицированный житомирянин работает в турфирме и возил на отдых целую группу. По словам мэра Житомира, больной скрывает имена людей, с которыми он летал в Австрию и Германию. Сам же житомирянин Вадим заявляет, что сообщения о том, что он возил туристов, являются клеветой.
 

Обращение житомирянина Вадима

Тэги: житомирянин, Житомир, коронавирус, полиция
Комментариев: 5
Yur4ik61
1 Yurik (Yur4ik61)   • 09:41:15, Вчера [Материал]
-2

По словам мэра....Ему верить-себя обмануть.
bobrikov
2 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 10:19:06, Вчера [Материал]
+5

надоел уже немного... нахрена его в новости тулить.
viewer
3 Name Surname (viewer)   • 10:23:04, Вчера [Материал]
+1

Стаття з цього питання: "1 січня 2017 року в Україні у ході так званої медичної реформи на підставі розпорядження КМУ від 20 січня 2016 р. № 94-р «Про визнання такими, що втратили чинність, та такими, що не застосовуються на території України, актів санітарного законодавства», скасовано дію всіх актів санітарного законодавства, що були видані центральними органами виконавчої влади СРСР, у тому числі їх посадовими особами...
Отже, правил немає. А немає правил – немає й їх порушення. У підсумку, застосування державного примусу до громадян у ході протидії епідемії є надзвичайно ускладненим, якщо взагалі можливим."

Детальніше тут
https://www.facebook.com/naspravdi.today/posts/141544367346905?__tn__=H-R
Zefir
4 Моє місто (Zefir)   • 10:52:48, Вчера [Материал]
+10

Я рахую, що карна справа потрібна. В ході слідства зроблять запросі куди потрібно все зясують і буде зрозуміло хто бреше.
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 17:08:21, Вчера [Материал]
-2

судя по этой новости таки врёт Сухомлин, а мужик говорит правду.
в принципе, как и ожидалось
"открыла уголовное дело" - банку с пивом она открыла....
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus