Полиция открыла уголовное дело на инфицированного коронавирусом жителя Житомира

"В ходе досудебного расследования проверяется информация об укрытии сведений больным COVID-19 о причастности к перевозке организованной группы туристов в Австрию и обратно в Украину. В настоящее время установлено, что рейсами авиалиний в обе стороны одновременно с больным воспользовались еще более 30 человек", - информирует полиция.