Полиция открыла уголовное дело на инфицированного коронавирусом жителя Житомира

Полиция открыла уголовное дело в отношении больного коронавирусом жителя Житомира, который возил туристов в Австрию. Правоохранители установили, что рейсами авиалиний в обе стороны одновременно с больным воспользовались еще более 30 человек.
Как рассказали "Журналу Житомира
" в ГУ Нацполиции в Житомирской области, дело открыто по ст. 325 "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".
"В ходе досудебного расследования проверяется информация об укрытии сведений больным COVID-19 о причастности к перевозке организованной группы туристов в Австрию и обратно в Украину. В настоящее время установлено, что рейсами авиалиний в обе стороны одновременно с больным воспользовались еще более 30 человек", - информирует полиция.
Сейчас правоохранители устанавливают их контакты, место проживания и общаются с ними относительно цели недавнего визита за границу, а также объясняют необходимость соблюдения режима самоизоляции.
Статья 325 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание от 17000 грн штрафа до 3-х лет заключения.
Напомним, 19 марта подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Житомире. Вирусом COVID-19 инфицировался житомирянин 1970 года рождения
. Известно, что мужчина 14 марта вернулся из Германии. По словам житомирянина, он летал на отдых вместе с другом и его сыном, а по приезду в Украину он самоизолировался.
Однако позже стало известно, что инфицированный житомирянин работает в турфирме и возил на отдых целую группу
. По словам мэра Житомира, больной скрывает имена людей, с которыми он летал в Австрию и Германию. Сам же житомирянин Вадим
заявляет, что сообщения о том, что он возил туристов, являются клеветой
.
Обращение житомирянина Вадима
Отже, правил немає. А немає правил – немає й їх порушення. У підсумку, застосування державного примусу до громадян у ході протидії епідемії є надзвичайно ускладненим, якщо взагалі можливим."
Детальніше тут
https://www.facebook.com/naspravdi.today/posts/141544367346905?__tn__=H-R
в принципе, как и ожидалось
"открыла уголовное дело" - банку с пивом она открыла....