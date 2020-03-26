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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 26 » 16:17:12

Установлены все лица, контактировавшие с больным COVID-19 житомирянином, - заместитель председателя ОГА

Сегодня, 16:32:12 1486 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Установлены все лица, контактировавшие с больным COVID-19 житомирянином, - заместитель председателя ОГА

 Установлены все лица, контактировавшие с больным коронавирусом 49-летним мужчиной из Житомира. Об этом на брифинге сообщила заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко, сообщает Укринформ.
 

«На сегодняшний день установлены все контактные лица и сообщено, что они должны быть на самоизоляции, ибо представляют угрозу для других. Это не только житомиряне», - сказала Остапченко.


По ее словам, речь идет о порядка 10 человек.

Как сообщал «Журнал Житомира», в Житомире первый случай коронавируса зарегистрировали у 49-летнего мужчины, который вернулся из Австрии. Больной рассказал, что после поездки находился на самоизоляции дома. Впоследствии стало известно, что он возил в Австрию туристическую группу.

Из-за сокрытия информации полиция открыла против него уголовное производство. Правоохранители установили, что рейсами авиалиний в обе стороны одновременно с больным воспользовались более 30 человек.
Тэги: полиция, коронавирус, Житомир
Комментариев: 3
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:38:11, Сегодня [Материал]
0

http://zhzh.info/publ/59-1-0-15931 ТЕСТ НА КОРОНОВИРУС
Yur4ik61
2 Yurik (Yur4ik61)   • 17:05:35, Сегодня [Материал]
0

Так десять, а не два самолёта.
Fenugreek
3 Andrey (Fenugreek)   • 19:04:17, Сегодня [Материал]
+2

А как насчёт людей приехавших с заработков в Европе!? Количество инфицированных реально возрастёт когда на Украине появятся больше тестов. Пока формы распространения протекают не заметно. У нас есть пациенты у которых обнаружен вирус но нет симптомов . Мы проверяем родственников инфицированных среди них есть молодые люди с позитивным тестом но без симптомов . Но они являются распространителями.
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