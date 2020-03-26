Установлены все лица, контактировавшие с больным коронавирусом 49-летним мужчиной из Житомира. Об этом на брифинге сообщила заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко, сообщает Укринформ
.
«На сегодняшний день установлены все контактные лица и сообщено, что они должны быть на самоизоляции, ибо представляют угрозу для других. Это не только житомиряне», - сказала Остапченко.
По ее словам, речь идет о порядка 10 человек.
Как сообщал «Журнал Житомира
», в Житомире первый случай коронавируса зарегистрировали у 49-летнего мужчины, который вернулся из Австрии
. Больной рассказал, что после поездки находился на самоизоляции дома. Впоследствии стало известно, что он возил в Австрию туристическую группу
.
Из-за сокрытия информации полиция открыла против него уголовное производство
. Правоохранители установили, что рейсами авиалиний в обе стороны одновременно с больным воспользовались более 30 человек.
Установлены все лица, контактировавшие с больным COVID-19 житомирянином, - заместитель председателя ОГА