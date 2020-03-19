Житомирский областной лабораторный центр путем ПЦР-анализа 19 марта подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в Житомире.
По информации председателя ОГА Виталия Бунечко
, вирусом COVID-19 заразился житомирянин 1970 года рождения.
Известно, что мужчина находился 7 марта в ФРГ и с 8 по 14 марта в Австрии, с рабочим визитом. В конце своего пребывания в стране, его и других поселенцев выселили из отеля в связи с внедрением в нем карантина.
По приезду в Украину самоизолировался, первые симптомы появились 17 марта. 18 марта пациент был госпитализирован с симптомами лихорадки и общей слабости в ЦГБ №1.
"Мы следим за ситуацией и будем сообщать общественности о состоянии больного и всех контактных лицах"
, - резюмировал Бунечко.
Вернулся из Австрии и самоизолировался: что известно о житомирянине, который заболел коронавирусом
зачем врать в мелочах?
или это уже привычка...