Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 19.03.2020    20:54:00
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 19 » 17:40:35

Вернулся из Австрии и самоизолировался: что известно о житомирянине, который заболел коронавирусом

Сегодня, 17:40:35 1825 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Вернулся из Австрии и самоизолировался: что известно о житомирянине, который заболел коронавирусом

 Житомирский областной лабораторный центр путем ПЦР-анализа 19 марта подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в Житомире.

По информации председателя ОГА Виталия Бунечко, вирусом COVID-19 заразился житомирянин 1970 года рождения.

Известно, что мужчина находился 7 марта в ФРГ и с 8 по 14 марта в Австрии, с рабочим визитом. В конце своего пребывания в стране, его и других поселенцев  выселили из отеля в связи с внедрением в нем карантина.

По приезду в Украину самоизолировался, первые симптомы появились 17 марта. 18 марта пациент был госпитализирован с симптомами лихорадки и общей слабости в ЦГБ №1.

"Мы следим за ситуацией и будем сообщать общественности о состоянии больного и всех контактных лицах", - резюмировал Бунечко.
Тэги: житомирянин, Житомир, коронавирус
Комментариев: 2
sp19636462
1 Алєґ (sp19636462)   • 19:26:52, Сегодня [Материал]
-2

поїздки до Австрії і друґіє ізлішєства нєхарошіє,зубожілий хохляцький нарід почав ще при правлінні бариґіпороха!!!
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 20:45:30, Сегодня [Материал]
0

а в интервью мужик говорил, что неделю с друзьями на лыжах катался.
зачем врать в мелочах?
или это уже привычка...
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus