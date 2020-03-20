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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 20 » 08:25:03

Больной коронавирусом житомирянин возил в Австрию группу туристов и сейчас скрывает их имена

Сегодня, 08:35:03 4224 17 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Больной коронавирусом житомирянин возил в Австрию группу туристов и сейчас скрывает их имена

 Житель Житомира, у которого 19 марта обнаружили коронавирус, работает в турфирме. Как выяснилось, на отдыхе в Австрии он был с группой туристов из Житомира, а не с другом и его сыном, как он рассказал журналистам.

Сейчас 49-летний житомирянин скрывает информацию о своих контактах и не желает находиться в больнице якобы из-за плохих условий содержания.

Как сообщил городской голова Сергей Сухомлин, с помощью социальных сетей было установлено, от какой турфирмы ездили люди и где именно они были.



Для сбора информации о членах туристической группы, численность которой пока неизвестна, будут привлечены работники полиции и СБУ.

Стоит добавить, 17 марта Верховная Рада приняла закон №3219, который устанавливает штрафы за самовольное оставление места обсервации (карантина) и повышает уголовную ответственность за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний.



Тэги: Житомир, коронавирус, больница, житомирянин, Эпидемия
Комментариев: 17
fg
1 Василий (fg)   • 08:47:33, Сегодня [Материал]
0

Типа одна тур фирма, и один сотрудник...
Pound
2 Life is life (Pound)   • 08:58:26, Сегодня [Материал]
+8

Як красти гроші, не доплачувати податки, з чинушами пилити гроші - то це ок, а як клюнув півень в ж.пу, то все погано, не має мед.допомоги, погані умови, дійсно, зараз настала справедливість між багатєнькімі і бідними, в Європу страшно їхати, тут страшно лікуватися. То може зараз відчуєте, як це звичайним людям з мінімальними доходами.
Mykhailo
4 Михаил (Mykhailo)   • 09:30:16, Сегодня [Материал]
+4

Оградят лучшие местные больницы двойным кольцом СБУ и ВВ, будут пускать только "своих", свезут туда лекарства и ИВЛ - и всё норм, не переживайте так за богачей...
Antisvinomir1
5 Johnny (Antisvinomir1)   • 09:34:34, Сегодня [Материал]
-2

Начинают закрадываться подозрения, что Сухомлин, недомэрия и обладминистрация связаны с фирмой " Каски" и наверняка ездили с их помощью на "отдых"= кидание понтов в Австрию, Словению или Италию.
Antisvinomir1
3 Johnny (Antisvinomir1)   • 09:22:29, Сегодня [Материал]
+1

Да какие "социальные сети" :)))

Вам в руки дали ВСЮ информацию.
Ну так вперед, пробили рейс прилета, пробили всех тех, кто был на рейсе, там максимум человек 150, т.к. Wizz Air на рейс из Меммингена в Киев бОльшие самолеты не ставит.
Работы на 10 минут, при желании , конечно.

Или еще проще-поднимаем всю бухгалтерию фирмы "Каски" и находим там ВСЮ информацию о тех, кто ездил. Тур готовился с прошлого года.
dakar
6 Инспектор Кранник (dakar)   • 09:50:42, Сегодня [Материал]
+1

Вот старый, в плохом значении этого слова.
leon_ztmr
7 Алексей (leon_ztmr)   • 09:53:16, Сегодня [Материал]
+3

Что значит скрывает? Дать по харе, впаять штраф по максимуму и привлечь к уголовной ответственности.
Antisvinomir1
14 Johnny (Antisvinomir1)   • 11:32:16, Сегодня [Материал]
0

Кто это делать будет? Трусливое вышиванкостадо, минусующее любую критику в адрес недомэрка?
leon_ztmr
16 Алексей (leon_ztmr)   • 11:44:35, Сегодня [Материал]
0

Ну если силовики не могут, пусть дадут активисты, волонтэры, побратимы и т.д.
Antisvinomir1
17 Johnny (Antisvinomir1)   • 11:48:51, Сегодня [Материал]
0

"Активисты, волонтэры и побратымы" вместе с фирмой Каски ездили на понтовый горнолыжный отдых в Европу.
melan
8 melan (melan)   • 09:53:48, Сегодня [Материал]
+1

в Китае уже бы яйца в тиски зажали, и все рассказал бы как на духу.
TerminatorUA
9 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 09:56:05, Сегодня [Материал]
+2

Да у нас тоже могут пресануть. Не понимаю, чего они тянут.
pushistik13
11 Пушистик (pushistik13)   • 10:09:48, Сегодня [Материал]
-3

так в фейсбуке забанили, сайт отключили.
всё, #перемога
чего вы ноете?
sax
10 saks (sax)   • 10:08:04, Сегодня [Материал]
+2

Демчик ,помоги разобраться!
telefon
12 джавахарлал нюру (telefon)   • 10:17:46, Сегодня [Материал]
+1

Только что на глазах жены поймали нарушителя карантина, выписали ему штраф, эквивалентный 7500 грн., посадили в машину, хотя он и упирался, и увезли куда-то.
Тем, кто не в карантине, можно ходить за продуктами, лекарствами и к врачам. Можно недолго прогуливаться недалеко от дома в безлюдных местах (а на улицах пустынно и тишина).

Нарушителей карантина, ИМХО, надо по полной. Не рисковать ЧУЖИМИ жизнями. А если самому кому-то жить надоело, убейся АП стену.
melan
13 melan (melan)   • 11:31:22, Сегодня [Материал]
0

Как реагируют в Казахстане по месту жительства зараженного. Учитесь.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=77&v=GxJxrLcj5-4&feature=emb_logo
lg2013
15 lg (lg2013)   • 11:36:50, Сегодня [Материал]
+4

Людина, яка нехтує здоров'ям і життям інших людей ради своєї наживи заслуговує не лікування, а карцер.
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