Житель Житомира, у которого 19 марта обнаружили коронавирус, работает в турфирме. Как выяснилось, на отдыхе в Австрии он был с группой туристов из Житомира, а не с другом и его сыном, как он рассказал журналистам.
Сейчас 49-летний житомирянин
скрывает информацию о своих контактах и не желает находиться в больнице якобы из-за плохих условий содержания.
Как сообщил городской голова Сергей Сухомлин, с помощью социальных сетей было установлено, от какой турфирмы ездили люди и где именно они были.
Для сбора информации о членах туристической группы, численность которой пока неизвестна, будут привлечены работники полиции и СБУ.
Стоит добавить, 17 марта Верховная Рада приняла закон №3219, который устанавливает штрафы за самовольное оставление места обсервации (карантина) и повышает уголовную ответственность за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний.
Больной коронавирусом житомирянин возил в Австрию группу туристов и сейчас скрывает их имена
Вам в руки дали ВСЮ информацию.
Ну так вперед, пробили рейс прилета, пробили всех тех, кто был на рейсе, там максимум человек 150, т.к. Wizz Air на рейс из Меммингена в Киев бОльшие самолеты не ставит.
Работы на 10 минут, при желании , конечно.
Или еще проще-поднимаем всю бухгалтерию фирмы "Каски" и находим там ВСЮ информацию о тех, кто ездил. Тур готовился с прошлого года.
всё, #перемога
чего вы ноете?
Тем, кто не в карантине, можно ходить за продуктами, лекарствами и к врачам. Можно недолго прогуливаться недалеко от дома в безлюдных местах (а на улицах пустынно и тишина).
Нарушителей карантина, ИМХО, надо по полной. Не рисковать ЧУЖИМИ жизнями. А если самому кому-то жить надоело, убейся АП стену.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=77&v=GxJxrLcj5-4&feature=emb_logo