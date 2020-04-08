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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 8 » 08:58:06

Мэр Житомира сообщил о новых случаях заболевания коронавирусом

Сегодня, 08:58:06 691 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мэр Житомира сообщил о новых случаях заболевания коронавирусом

 В Житомире лабораторные исследования подтвердили новые заражения коронавирусом. Вирус SARS-CoV-2 обнаружили у двух житомирян - 65 и 67 лет.

Об этом вечером 8 апреля на своей странице в Facebook сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.
 

«У нас сегодня два подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Это Первая инфекционная больница, пациенты 65 и 67 лет, житомиряне», - рассказал мэр.


Он добавил, что коронавирус подозревают у еще двух горожан, которые ждут результатов лабораторных тестов.

Ранее в Житомире коронавирус обнаружили у 49-летнего мужчины, который приехал из Австрии, и 78-летней женщины, которая вернулась из Испании.

 
Тэги: больница, коронавирус, Эпидемия, Житомир
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