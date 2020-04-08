Мэр Житомира сообщил о новых случаях заболевания коронавирусом

В Житомире лабораторные исследования подтвердили новые заражения коронавирусом. Вирус SARS-CoV-2 обнаружили у двух житомирян - 65 и 67 лет.
Об этом вечером 8 апреля на своей странице в Facebook сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.
«У нас сегодня два подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Это Первая инфекционная больница, пациенты 65 и 67 лет, житомиряне», - рассказал мэр.
Он добавил, что коронавирус подозревают у еще двух горожан, которые ждут результатов лабораторных тестов.
Ранее в Житомире коронавирус обнаружили у 49-летнего мужчины
, который приехал из Австрии, и 78-летней женщины
, которая вернулась из Испании.