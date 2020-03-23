Бизнесмен на борьбу с COVID-19 дал Житомиру более миллиона гривен: для всех желающих помочь открыли счета

В Житомире больничные заведения открыли счета для зачисления благотворительных взносов - все они будут направлены на предотвращение распространения коронавируса. Об этом «Журналу Житомира
» сообщает Управление здравоохранения городского совета.
«С сегодняшнего дня открыты новые счета для наших коммунальных предприятий, специально для благотворительных взносов по недопущению распространения коронавируса COVID-19. Отчетность и предоставление информации о движении средств по открытым счетам будет происходить еженедельно», - отметила заместитель городского головы Мария Мисюрова.
Как сообщил городской голова Сергей Сухомлин, благотворители уже помогают городу. Так, предприниматель Юрий Бирюченко предоставил 1,2 млн грн на приобретение аппарата ИВЛ. Кроме того, служба «Экотакси» предложила бесплатно подвозить медработников.
Счета учреждений для благотворительных взносов
КП «Лікарня №1» ЖМР
– UA163117440000026008055829300 в АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 311744).
КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка» ЖМР
– UA283117440000026009055823521 в АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 311744).
КП «Дитяча лікарня імені В.Й.Башека» ЖМР
– UA 283117440000026000055828774 в АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 311744).
КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» ЖМР
– UA 623117440000026000055834564 в АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 311744).
Благодійний фонд «Людяність»
МФО 320478 Укргазбанк Код фонду: 22064928 Р/р UA 593204780000026001924429940.
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