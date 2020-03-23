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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 23 » 13:18:27

Бизнесмен на борьбу с COVID-19 дал Житомиру более миллиона гривен: для всех желающих помочь открыли счета

Вчера, 13:42:27 2796 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Бизнесмен на борьбу с COVID-19 дал Житомиру более миллиона гривен: для всех желающих помочь открыли счета

 В Житомире больничные заведения открыли счета для зачисления благотворительных взносов - все они будут направлены на предотвращение распространения коронавируса. Об этом «Журналу Житомира» сообщает Управление здравоохранения городского совета.
 

«С сегодняшнего дня открыты новые счета для наших коммунальных предприятий, специально для благотворительных взносов по недопущению распространения коронавируса COVID-19. Отчетность и предоставление информации о движении средств по открытым счетам будет происходить еженедельно», - отметила заместитель городского головы Мария Мисюрова.


Как сообщил городской голова Сергей Сухомлин, благотворители уже помогают городу. Так, предприниматель Юрий Бирюченко предоставил 1,2 млн грн на приобретение аппарата ИВЛ. Кроме того, служба «Экотакси» предложила бесплатно подвозить медработников.
 

Счета учреждений для благотворительных взносов


КП «Лікарня №1» ЖМР – UA163117440000026008055829300 в АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 311744).

КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка» ЖМР – UA283117440000026009055823521 в АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 311744).

КП «Дитяча лікарня імені В.Й.Башека» ЖМР – UA 283117440000026000055828774 в АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 311744).

КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» ЖМР – UA 623117440000026000055834564 в АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 311744).

Благодійний фонд «Людяність» МФО 320478 Укргазбанк Код фонду: 22064928 Р/р UA 593204780000026001924429940.
Тэги: коронавирус, больница, благотворительность, Житомир
Комментариев: 7
HOUSE
1 Sergey (HOUSE)   • 15:19:12, Вчера [Материал]
0

У нас есть много миллионеров причем $ такие как Сухомлин, Зубко, Розенблат. Почему они не могут поделится своими деньгами на благо собственного народа. Так они лучше откроют счета и будут просить у граждан помощи. ПОЗОР ВАМ!!! Такие вот личности которые не имеют совести не имеют быть нашими избранниками!!!
Berberis
3 Лилия (Berberis)   • 16:48:55, Вчера [Материал]
-1

Что вы волнуетесь за них-это дело совести каждого ,помогать должны все сейчас
MAS-ter
4 Mast (MAS-ter)   • 22:01:25, Вчера [Материал]
0

Борюсик себе лучше новый Бэнтли купит. Срать он хотел на украинцев.
"Детка, такая страна п..зд.в.тая".
RaID
6 Сергій (RaID)   • 23:23:43, Вчера [Материал]
0

Звідки ви знаєте допомагає людина чи ні? Ви особисто знайомі і він вам розказав? Чи по вашому кожен з них має це афішувати щоб такі як ви далі кричали - от так, нічого не може зробити просто так, треба на всьому пропіаритись... Є люди які щось роблять просто так. Я не кажу що ці троє так роблять, і не кажу що не роблять, бо я не знаю це достеменно. І вам не раджу не казати те що не знаєте, більш розумними будете здаватись.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:19:34, Вчера [Материал]
+2

Мисюрова -это та у которой в обласной больнице МРТ " Эксперт" за огромные деньги предоставляет свои услуги. А до этого этот Магнитно-резонансный томограф был в собственности Житомирян и таинственно исчез... Мисюрова дать тебе деньги на щет это не разумно.
vovik-zt
5 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:54:29, Вчера [Материал]
0

Гарний вчинок бізнесмена. Якби кожен мільонер купив по апарату ШВЛ в країні не було б з цим кризи.
RaID
7 Сергій (RaID)   • 23:25:25, Вчера [Материал]
0

Проблема у тому, що їх не так вже і легко вже купити. Це як маски тільки серед медичного обладнання.
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