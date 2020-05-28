Главврач житомирской больницы подтвердил информацию о вспышке: COVID-19 заболели 16 медработников

«Заболели медработники. Они сейчас изолированы. Мы действовали в соответствии с определенным приказом Министерства здравоохранения, там все расписано, что мы должны делать. Как только мы установили, что у них есть подозрение и затем установили, что они имеют положительный тест, они все изолированы дома, надеюсь, уже сообщили своим семейным врачам, чтобы они открыли им больничный лист. Также подали экстренное сообщение на лабораторный центр в определенный приказом Министерства способ и время. На сегодняшний день это 16 медработников. Уже проведено эпидемиологическое расследование и все контактные лица тоже отправлены на самоизоляцию, кто дома, а кто в специально для этого определенные заведения. На сегодняшнее время необходимости введения карантина нет, хирургическое отделение закрыто и закрыт оперблок. Те работники, которые положительные, они дома на самоизоляции, те контактные лица, которых мы обнаружили, они на самоизоляции», - прокомментировал Леськив.