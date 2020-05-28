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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Май » 28 » 12:33:25

Главврач житомирской больницы подтвердил информацию о вспышке: COVID-19 заболели 16 медработников

Сегодня, 12:47:25 867 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Главврач житомирской больницы подтвердил информацию о вспышке: COVID-19 заболели 16 медработников

 В Житомирской областной больнице коронавирусом заболели 16 медицинских работников. По состоянию на утро 28 мая все они находятся на самоизоляции.

Закрывать больницу на карантин пока не собираются, об этом в комментарии сайту Житомир инфо рассказал главный врач областной клинической больницы Богдан Леськив.
 

«Заболели медработники. Они сейчас изолированы. Мы действовали в соответствии с определенным приказом Министерства здравоохранения, там все расписано, что мы должны делать. Как только мы установили, что у них есть подозрение и затем установили, что они имеют положительный тест, они все изолированы дома, надеюсь, уже сообщили своим семейным врачам, чтобы они открыли им больничный лист. Также подали экстренное сообщение на лабораторный центр в определенный приказом Министерства способ и время. На сегодняшний день это 16 медработников. Уже проведено эпидемиологическое расследование и все контактные лица тоже отправлены на самоизоляцию, кто дома, а кто в специально для этого определенные заведения. На сегодняшнее время необходимости введения карантина нет, хирургическое отделение закрыто и закрыт оперблок. Те работники, которые положительные, они дома на самоизоляции, те контактные лица, которых мы обнаружили, они на самоизоляции», - прокомментировал Леськив.


Напомним, о вспышке коронавируса в областной больнице ранее сообщил журналист Александр Крыжановский.
Тэги: коронавирус, Житомир, больница
Комментариев: 4
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:33:25, Сегодня [Материал]
0

Заболевшим врачам от короновируса выплачивают по 300 тысяч Великий соблазн иметь эти деньги приводит к частым фальсификациям заболевания При всем уважении к врачам, это приводит к запугиванию простых граждан.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:34:17, Сегодня [Материал]
0

С 15 июня открывают свои границы страны для туристов, к примеру Кипр, Чехия. Учитывая, что в Житомире от короновируса умерло 12 человек, а может и не от короновируса, предполагаю, что все это фикция раздутая через средства массовой информации властями для запугивания людей
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:45:05, Сегодня [Материал]
0

Пока мы все вместе сидим на карантине и не получаем никакие деньги на жизнь, чиновники горсовета работают, получают зарплату, депутаты работают и местные, и в Верховном Совете, получают зарплату Что это означает ? Это означает , что мы все "лохи" И вообще чиновничьему шоблу пора собирать вещи на выход, особенно житомирскому
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:04:45, Сегодня [Материал]
+1

Пока чиновники жируют, в селах люди, особенно многодетные семьи, голодают. Адрес село Старый Майдан, ул. Мира, 23 - 3-е детей . Село старый Майдан, ул. Шевченко, 3 - 5-ро детей, село Старый Майдан, ул. Позийчука, 17 - 5-ро детей, село Старый Майдан, ул. Леси Украинки, 9 . Курнинская сельрада. По возможности, помогите этим людям, они нуждаются в помощи. Этот голод идет уже в Житомир. Вы, власть, породили голодный и рабов. Как сказал Шевченко " Людей запрягають в тяжки ярма, орють лихо, лихом засівають, а що вродить..."
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