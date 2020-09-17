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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 17 » 16:11:52

Вторая городская больница Житомира начала принимать больных коронавирусом

Сегодня, 16:28:39 712 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Вторая городская больница Житомира начала принимать больных коронавирусом

 В Житомире на базе второй городской больницы развернули инфекционное отделение, где будут лечить больных с коронавирусом. Об этом сообщили на Facebook-странице медучреждения.

«С 17.09.2020 КП «Больница №2 им. В.П. Павлусенко» Житомирского городского совета начнет прием пациентов с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Cov-2», - говорится в сообщении.

Отмечается, что инфекционное отделение создали на базе городского центра ишемической болезни и некоронарогенных заболеваний сердца.

В больнице обеспечат разделение потоков пациентов с подозрением или установленным заболеванием COVID-19 и людей с другими заболеваниями.

Ранее в Житомире больных с коронавирусом лечили в инфекционном отделение городской больницы №1. Из-за большого количества пациентов заведение сейчас перегружено.

Тэги: Житомир, больница, коронавирус
Комментариев: 1
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:31:38, Сегодня [Материал]
+1

Дочекались поки "грім гряне" і виселили "сердечників" (вони ж можуть почекати з тими сердцевими захворюваннями), а заброшку-інфекціонку яка стоїть роками на територіі тієї ж лікарні так і не додумались відновити! http://zhzh.info/blog/2020-03-14-23905
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