Вторая городская больница Житомира начала принимать больных коронавирусом

В Житомире на базе второй городской больницы развернули инфекционное отделение, где будут лечить больных с коронавирусом. Об этом сообщили на Facebook-странице медучреждения.
«С 17.09.2020 КП «Больница №2 им. В.П. Павлусенко» Житомирского городского совета начнет прием пациентов с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Cov-2»
, - говорится в сообщении
.
Отмечается, что инфекционное отделение создали на базе городского центра ишемической болезни и некоронарогенных заболеваний сердца.
В больнице обеспечат разделение потоков пациентов с подозрением или установленным заболеванием COVID-19 и людей с другими заболеваниями.
Ранее в Житомире больных с коронавирусом лечили в инфекционном отделение городской больницы №1. Из-за большого количества пациентов заведение сейчас перегружено
.