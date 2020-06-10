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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июнь » 10 » 18:06:24

В Житомире женщину с коронавирусом выписали из больницы: через 2 дня она умерла

Вчера, 18:06:24 1816 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире женщину с коронавирусом выписали из больницы: через 2 дня она умерла

 В Житомире от коронавируса скончался еще один человек. Сегодня стало известно о смерти 51-летней женщины. Прокуратура начала уголовное производство относительно ненадлежащего исполнения медицинскими работниками служебных обязанностей.
 

"По предварительной информации, у пациентки, которая лечилась в медицинском учреждении, проведенными лабораторными исследованиями получен положительный результат на заболевание COVID-19. Несмотря на это, пациентка была выписана из больницы. Однако состояние больной ухудшилось и женщина умерла", - сообщает прокуратура Житомирской области.


"Журналу Житомира" стало известно, что женщина лечилась в Житомирской областной больнице. Ее выписали из медучреждения 5 июня. В тот же день ее состояние ухудшилось, а 7 июня она умерла.

10 июня прокуратурой внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения о ненадлежащем исполнении медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия для больного (ч.1 ст. 140 УК Украины).

"В ходе досудебного расследования уголовного производства будут установлены обстоятельства и причины, которые привели к таким последствиям", - отмечают в прокуратуре.

Напомним, первую смерть от коронавируса в Житомире зафиксировали 5 июня.
Тэги: коронавирус, больница, Житомир, Смерть
Комментариев: 2
Incola
1 Александр (Incola)   • 21:09:42, Вчера [Материал]
+2

"получен положительный результат на заболевание COVID-19" - вопрос к Парамонову - почему так долго он их делает? Больную наверное выписали, а только потом через несколько дней пришел результат. И второй вопрос, а почему отделение продолжает работать как ни в чем ни бывало? Ведь там наверное не один случай? Отделение на самоизоляцию не отправили, как главрач отправил себя?Что происходит? Бьюсь об заклад сотрудникам отделения 300% никто и не заикаится платить!
Incola
2 Александр (Incola)   • 21:53:19, Вчера [Материал]
+2

"Про ПЛР позитивний статус пацієнтки працівники міської лікарні №2 дізнались 09.06.2020 від сімейного лікаря К. У лікарні проведено засідання комісії з інфекційного контролю, визначено коло контактних осіб та відправлено їх на ізоляцію" А в Областной больнице при нескольких случаях в отделении никого никуда не отправили!!!! Ни на какую изоляцию!!! Ау там есть вообще эпидимиолог? Работники ходят на работу. контактные. Ездят в транспорте. Ходят в магазины....
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