В Житомире женщину с коронавирусом выписали из больницы: через 2 дня она умерла

В Житомире от коронавируса скончался еще один человек. Сегодня стало известно о смерти 51-летней женщины. Прокуратура начала уголовное производство относительно ненадлежащего исполнения медицинскими работниками служебных обязанностей.
"По предварительной информации, у пациентки, которая лечилась в медицинском учреждении, проведенными лабораторными исследованиями получен положительный результат на заболевание COVID-19. Несмотря на это, пациентка была выписана из больницы. Однако состояние больной ухудшилось и женщина умерла", - сообщает прокуратура Житомирской области.
"Журналу Житомира
" стало известно, что женщина лечилась в Житомирской областной больнице. Ее выписали из медучреждения 5 июня. В тот же день ее состояние ухудшилось, а 7 июня она умерла.
10 июня прокуратурой внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения о ненадлежащем исполнении медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия для больного (ч.1 ст. 140 УК Украины).
"В ходе досудебного расследования уголовного производства будут установлены обстоятельства и причины, которые привели к таким последствиям"
, - отмечают в прокуратуре.
Напомним, первую смерть от коронавируса в Житомире зафиксировали 5 июня
.