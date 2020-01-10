В житомирской больнице умер ребенок: вероятной причиной называют грипп

Во вторник, 7 января, в Житомирской областной детской больнице от болезни умерла шестилетняя девочка из Бердичевского района. Об этом сообщает УНИАН
со ссылкой на председателя Бердичевского районной совета Максима Самчика.
По его словам, 5 января больную шестилетнюю девочку госпитализировали в тяжелом состоянии в Житомирскую областную детскую больницу, которая расположена возле Житомира в селе Станишевка. Девочка проживала на Бердичевщине в поселке Гришковцы.
"По моей информации, ребенок лечился в Житомирской областной детской больнице, там и умер. Я не знаю официальных результатов медицинских заключений, поэтому только после получения результатов сможем говорить об окончательных причинах смерти ребенка", - рассказал он.
Поэтому причину смерти шестилетней девочки медики назовут после результатов вскрытия. В то же время бердичевские СМИ не исключают, что девочка могла умереть от осложнений гриппа.
"О трагической смерти ребенка нам удалось узнать из собственных источников, по непроверенной информации, девочка могла умереть от гриппа или его осложнений", - отмечает Бердичев BIZ
.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в Житомире от пандемического гриппа умерла женщина
, которая не имела прививки против этой болезни.