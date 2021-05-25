«60% легких были уничтожены»: житомирянка обвиняет врачей городской больницы в смерти сына

«Мой 30-летний сын болел диабетом 1-го типа. И в пятницу, 14 мая, у него повысился уровень ацетона в моче, появилась сильная тошнота, повысилась температура тела. Поэтому невестка, его жена вызвала «скорую». Бригада приехала, завезла сына на Богунию, но был ургентный день, поэтому его там не приняли повезли в первую городскую больницу. Отправили в ковидное отделение, взяли экспресс-анализ, там все было чисто, и отправили в обычное приемное отделение. Там провели осмотр, сказали, что у него инфекция мочевыводящих путей, назначили антибиотики. По требованию невестки поставить капельницу, оставить его в отделении они отказали, поэтому дети, сын с женой, на такси приехали домой. В субботу, 15 мая, сыну стало хуже, уже начался кашель, снова повысилась температура, но в связи с тем, что по рекомендации семейного врача он принимал содовое питье, уровень ацетона в моче снизился, уровень сахара в крови также. Под вечер ему сало еще хуже, я посоветовала невестке вызвать «скорую» с целью исключения воспаление легких. «Скорая» приехала, измерили сатурацию - 94, послушали и сказали, что в легких все чисто. Утром в воскресенье, 16 мая, сын уже начал задыхаться, температура не спадала, я посоветовала снова вызвать «скорую». Однако невестке отказали в направлении бригады. Я уже сама вызвала и таки добилась, чтобы «скорая» приехала. Но уже была критическая ситуация. Сына забрали на Богунию, сделали рентгеновский снимок, предполагали, что это тромбоэмболия, потом сделали УЗИ, которая исключила тромбоэмболию. В конце концов, нашего сыночка не стало. Предположения у врача были разные, анализы тяжелые ... В понедельник, 17 мая, мы узнаем истинный диагноз: «бактериальная пневмония». Правая часть легких полностью сгнила, а левой - 10%. То есть, 60% легких были уничтожены. Получается, с пятницы никто не смог даже предложить компьютерную томографию. Мы сначала думали это не поднимать, но таких, как мы, может быть множество», - рассказала женщина.