Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 25 » 12:53:03

«60% легких были уничтожены»: житомирянка обвиняет врачей городской больницы в смерти сына

Сегодня, 12:53:03 940 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«60% легких были уничтожены»: житомирянка обвиняет врачей городской больницы в смерти сына

 В Житомирской городской больнице №2 на днях умер 30-летний мужчина. Родные покойного убеждены: если бы больному своевременно и правильно поставили диагноз и провели соответствующее лечение, его можно было бы спасти.

Поэтому родные мужчины 24 мая написали заявление в полицию о непредоставлении надлежащей медицинской помощи, передает издание Житомир инфо.

«Я пришла в полицию на Леси Украинки: буду писать исковое заявление о непредоставлении надлежащей медицинской помощи и оставление в опасности», - рассказала мать умершего пациента Татьяна.

Женщина также рассказала о последних днях жизни своего сына, который умер 16 мая.
 

«Мой 30-летний сын болел диабетом 1-го типа. И в пятницу, 14 мая, у него повысился уровень ацетона в моче, появилась сильная тошнота, повысилась температура тела. Поэтому невестка, его жена вызвала «скорую». Бригада приехала, завезла сына на Богунию, но был ургентный день, поэтому его там не приняли повезли в первую городскую больницу. Отправили в ковидное отделение, взяли экспресс-анализ, там все было чисто, и отправили в обычное приемное отделение. Там провели осмотр, сказали, что у него инфекция мочевыводящих путей, назначили антибиотики. По требованию невестки поставить капельницу, оставить его в отделении они отказали, поэтому дети, сын с женой, на такси приехали домой. В субботу, 15 мая, сыну стало хуже, уже начался кашель, снова повысилась температура, но в связи с тем, что по рекомендации семейного врача он принимал содовое питье, уровень ацетона в моче снизился, уровень сахара в крови также. Под вечер ему сало еще хуже, я посоветовала невестке вызвать «скорую» с целью исключения воспаление легких. «Скорая» приехала, измерили сатурацию - 94, послушали и сказали, что в легких все чисто. Утром в воскресенье, 16 мая, сын уже начал задыхаться, температура не спадала, я посоветовала снова вызвать «скорую». Однако невестке отказали в направлении бригады. Я уже сама вызвала и таки добилась, чтобы «скорая» приехала. Но уже была критическая ситуация. Сына забрали на Богунию, сделали рентгеновский снимок, предполагали, что это тромбоэмболия, потом сделали УЗИ, которая исключила тромбоэмболию. В конце концов, нашего сыночка не стало. Предположения у врача были разные, анализы тяжелые ... В понедельник, 17 мая, мы узнаем истинный диагноз: «бактериальная пневмония». Правая часть легких полностью сгнила, а левой - 10%. То есть, 60% легких были уничтожены. Получается, с пятницы никто не смог даже предложить компьютерную томографию. Мы сначала думали это не поднимать, но таких, как мы, может быть множество», - рассказала женщина.


Заместитель Житомирского городского головы Мария Мисюрова отметила, что планируется заседание клинико-экспертной комиссии, которая должна дать оценку качества оказания медицинской помощи.

«На этой неделе планируется клинико-экспертная комиссия. Будет рассмотрено, где пациент лечился. Ведь он лечился не только в больнице №2. Поэтому пока этот вопрос на рассмотрении в департаменте здравоохранения облгосадминистрации», - сообщила Мария Мисюрова.





Фото документов, использованные в публикации, предоставлены матерью умершего пациента
Тэги: Смерть, Житомир, больница
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Комментариев: 4
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:07:52, Сегодня [Материал]

На весь город Житомир всего пять скорых машин и едут они примерно один час пятнадцать-тридцать минут. а в это время Мойсеев покупает на три ляма деревьев по три тысячи за штуку
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:15:00, Сегодня [Материал]

Мисюрова говорит, что Он лечился не только во Второй . Но Первая больница тоже пренадлежит Житомиру.....и разве это лечение? За смерть человека. за халатность, за наплевательство, за расхитительство, за безответственность вас надо наказать.
velcade
3 Санитар (velcade)   • 15:48:10, Сегодня [Материал]

На 1 и 2.
Вы тут с кем общаетесь? Кто это читает?
Hoakina
4 Марина (Hoakina)   • 16:22:02, Сегодня [Материал]

На 3. Я не знаю, хто це читає, але от так і занижують захворюваність на ковід, відмовляючи робити аналізи й інші дослідження. І потім з найвищих трибун рапортують про кращі результати боротьби з епідемією, ніж в ЄС
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