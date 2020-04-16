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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 16 » 15:36:03

Мама двойни опомнилась и решила забрать ребенка из Житомирского перинатального центра. ВИДЕО

Сегодня, 15:40:03 319 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мама двойни опомнилась и решила забрать ребенка из Житомирского перинатального центра. ВИДЕО

 В Житомире женщина передумала и решила забрать больную новорожденного дочь домой. Ранее "Журнал Житомира" уже рассказывал историю женщины, которая родила двойню. Мальчик родился здоровый, а у девочки обнаружили врожденный порок сердца.

Мать забрала домой только сына, а больную дочь, несмотря на уговоры медиков, оставила в роддоме. Свой поступок женщина объяснила тем, что семья бедная и не имеет денег на операцию.

Как сообщает ТСН, после огласки многие выразили желание удочерить девочку. Но мать все же прислушалась к советам медиков не разделять близнецов.

У девочки теперь большое приданое, ведь неравнодушные украинцы засыпали малышей подарками.
 

"Мама заберет ребенка и будет дальше заниматься ею. Но учитывая, что дальше идут большие праздники, мы решили, что ребенок пребудет праздник в перинатальном центре. Так будет безопаснее для всех, а уже после праздников она приедет и заберет", - рассказала заведующая отделением постинтенсивного ухода и выхаживания новорожденных Житомирского областного перинатального центра Майя Смоляр.


В этой семье уже есть двое старших детей. Медики говорят, хоть порок сердца достаточно тяжелый, операция должна исправить ситуацию, и такие операции делают бесплатно.
 
Тэги: мать, Житомир, ребенок, больница
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