В Житомире женщина передумала и решила забрать больную новорожденного дочь домой. Ранее "Журнал Житомира" уже рассказывал историю женщины, которая родила двойню. Мальчик родился здоровый, а у девочки обнаружили врожденный порок сердца.
Мать забрала домой только сына, а больную дочь, несмотря на уговоры медиков, оставила в роддоме. Свой поступок женщина объяснила тем, что семья бедная и не имеет денег на операцию.
Как сообщает ТСН, после огласки многие выразили желание удочерить девочку. Но мать все же прислушалась к советам медиков не разделять близнецов.
У девочки теперь большое приданое, ведь неравнодушные украинцы засыпали малышей подарками.
"Мама заберет ребенка и будет дальше заниматься ею. Но учитывая, что дальше идут большие праздники, мы решили, что ребенок пребудет праздник в перинатальном центре. Так будет безопаснее для всех, а уже после праздников она приедет и заберет", - рассказала заведующая отделением постинтенсивного ухода и выхаживания новорожденных Житомирского областного перинатального центра Майя Смоляр.
В этой семье уже есть двое старших детей. Медики говорят, хоть порок сердца достаточно тяжелый, операция должна исправить ситуацию, и такие операции делают бесплатно.
Мама двойни опомнилась и решила забрать ребенка из Житомирского перинатального центра. ВИДЕО