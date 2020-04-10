В Житомире мать оставила своего 5-летнего сына без присмотра на детской площадке и ушла на 40 минут в магазин. Инцидент произошел в одном из микрорайонов города 9 апреля.
Как стало известно "ЖЖ
", ребенка без присмотра родителей и средств личной защиты заметил участковый офицер.
"По словам пятилетнего ребенка, удалось выяснить, что мама пошла в супермаркет, а его оставила на детской площадке. Маму пришлось ждать в течение 40 минут"
, - информирует полиция.
Когда мама вернулась, полицейский объяснил женщине опасность от таких действий и предупредил об административной ответственности за подобное - это статьи 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) и 44-3 (Нарушение правил карантина) кодекса Украины об административных правонарушениях.
Также полиция напоминает, что в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины №255 запрещено пребывание в общественных местах лиц, которые не достигли 14 лет
, без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, других лиц, в соответствии с Законом или совершеннолетних родственников ребенка. Также на время карантина запрещено посещение спортивных и детских площадок
.
Без маски на детской площадке: в Житомире мать оставила 5-летнего сына и на 40 минут ушла в магазин
Ну максимум на проверки водителей, чтобы не дай Бог никто не взял человека без пропуска;)
Зато в маршрутках героически ввели ограничения и ездят в них по 2-3 человека, как и в троллейбусах. А потом Демчик будет грозно кукарекать про "убыточность ТТУ".
Ну и в конце как всегда:" Спасибо зеленутой массе за президента".
интересно, мамаша табло расцарапала полицаю, который её ребёнку без маски провокационные вопросы задавал
Чи про Житомир?
Якщо про нас- то наведи конкретні факти де це було в якому районі і на якій вулиці і назви фамілію міліціонера котрому табло розцарапала, бо це вже стаття КК.
То даси ці дані чи подав черговий фейк з провокативною метою?
Вангую, що цей фейковий шнурок путіна не підтвердить сказане, а засуне свій язик в жопу як і таліхфон зі своїм фейком і буде мовчать.
Я правий Димм?