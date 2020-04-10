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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 10 » 09:42:11

Без маски на детской площадке: в Житомире мать оставила 5-летнего сына и на 40 минут ушла в магазин

Сегодня, 09:58:11 7543 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Без маски на детской площадке: в Житомире мать оставила 5-летнего сына и на 40 минут ушла в магазин

 В Житомире мать оставила своего 5-летнего сына без присмотра на детской площадке и ушла на 40 минут в магазин. Инцидент произошел в одном из микрорайонов города 9 апреля.

Как стало известно "ЖЖ", ребенка без присмотра родителей и средств личной защиты заметил участковый офицер.

"По словам пятилетнего ребенка, удалось выяснить, что мама пошла в супермаркет, а его оставила на детской площадке. Маму пришлось ждать в течение 40 минут", - информирует полиция.

Когда мама вернулась, полицейский объяснил женщине опасность от таких действий и предупредил об административной ответственности за подобное - это статьи 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) и 44-3 (Нарушение правил карантина) кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также полиция напоминает, что в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины №255 запрещено пребывание в общественных местах лиц, которые не достигли 14 лет, без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, других лиц, в соответствии с Законом или совершеннолетних родственников ребенка. Также на время карантина запрещено посещение спортивных и детских площадок.
Тэги: Житомир, ребенок, Карантин, мать
Комментариев: 8
ZVEZDA
1 Житомирянин (ZVEZDA)   • 10:25:10, Сегодня [Материал]
+1

Чого не оштрафували мамашу?
Antisvinomir1
4 Johnny (Antisvinomir1)   • 10:28:49, Сегодня [Материал]
-3

А КТО будет штрафовать? ;) Послемайданная недополиция?;) Так они способны только на селфи ;)

Ну максимум на проверки водителей, чтобы не дай Бог никто не взял человека без пропуска;)
Fedya
5 jose (Fedya)   • 11:32:53, Сегодня [Материал]
+1

оштрафувати мамашу на 17 тис, шоб потім с голоду померла разом з дитиною або на помойках с бомжами конкурувала?
bender123
2 vasya (bender123)   • 10:26:06, Сегодня [Материал]
+1

мать - это сильно много чести) просто особь..
Antisvinomir1
3 Johnny (Antisvinomir1)   • 10:27:17, Сегодня [Материал]
0

Карантин, говорите?;) Ну ну;)

Зато в маршрутках героически ввели ограничения и ездят в них по 2-3 человека, как и в троллейбусах. А потом Демчик будет грозно кукарекать про "убыточность ТТУ".

Ну и в конце как всегда:" Спасибо зеленутой массе за президента".
ZloyTony
6 tony (ZloyTony)   • 11:43:23, Сегодня [Материал]
0

Нужно было оштрафовать чтобы остальным "недомамашам" было не повадно.
pushistik13
7 Пушистик (pushistik13)   • 12:00:06, Сегодня [Материал]
0

какая-то секта прущихся в АТБ с колясками собралась...

интересно, мамаша табло расцарапала полицаю, который её ребёнку без маски провокационные вопросы задавал
predi
8 predi (predi)   • 16:09:45, Сегодня [Материал]
0

Це ти про росію?
Чи про Житомир?
Якщо про нас- то наведи конкретні факти де це було в якому районі і на якій вулиці і назви фамілію міліціонера котрому табло розцарапала, бо це вже стаття КК.
То даси ці дані чи подав черговий фейк з провокативною метою?
Вангую, що цей фейковий шнурок путіна не підтвердить сказане, а засуне свій язик в жопу як і таліхфон зі своїм фейком і буде мовчать.
Я правий Димм?
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