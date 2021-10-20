По улицам Житомира разгуливала пьяная женщина с коляской: полицейские забрали малыша в больницу, а мать оштрафовали

"В ночь с 14 на 15 октября в полицию поступило сообщение от прохожих, которые обратили внимание на плач ребенка на улице в поздний час, около 2:00. На их глазах малыш несколько раз чуть не выпал из своей коляски, пытаясь самостоятельно оттуда выбраться. Мать же не обращала никакого внимания на это", - сообщили в ГУ Нацполиции.