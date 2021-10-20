По улицам Житомира разгуливала пьяная женщина с коляской: полицейские забрали малыша в больницу, а мать оштрафовали

Ночью на одной из улиц Житомира прохожие заметили женщину, которая гуляла и не обращала внимание на плач собственного ребенка в коляске. Неравнодушные горожане вызвали полицию. Как выяснилось, мать находилась в состоянии опьянения.
"В ночь с 14 на 15 октября в полицию поступило сообщение от прохожих, которые обратили внимание на плач ребенка на улице в поздний час, около 2:00. На их глазах малыш несколько раз чуть не выпал из своей коляски, пытаясь самостоятельно оттуда выбраться. Мать же не обращала никакого внимания на это", - сообщили в ГУ Нацполиции.
На месте происшествия полицейские опросили очевидцев происшествия и обнаружили, что 34-летняя женщина находится в несколько неадекватном состоянии. Она признала, что выпила несколько бутылок слабоалкогольного напитка.
Правоохранители доставили годовалого ребенка в городскую больницу, где его обследовали и оставили в безопасных условиях.
Ювенальные полицейские провели с женщиной профилактическую работу и составили в отношении нее административный протокол по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.
Как выяснили правоохранители, у нее есть еще один малолетний ребенок, который на время ночной прогулки находился с бабушкой.
"Материалы направлены на рассмотрение суда. С семьей работают специалисты социальных служб. Если мать не окажет выводов и будут фиксироваться повторные случаи недосмотра за детьми, будет решаться вопрос о лишении ее родительских прав"
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