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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Декабрь » 29 » 17:24:41

На Житомирщине привлекли к ответственности мать, ударившую 10-летнего сына

Сегодня, 17:24:41 288 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине привлекли к ответственности мать, ударившую 10-летнего сына

 В городе Коростень школьная учительница заметила у 10-летнего мальчика на лице синяк. Выяснилось, что ребенка дома ударила мать. В настоящее время в семье работают соответствующие службы, а в отношении матери оформили административные материалы.

Об этом "Журналу Житомира" сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Житомирской области.
 

"В одной из школ города Коростеня на занятиях учительница обратила внимание на синяк на лице одного из учеников. Во время разговора с ним она выяснила, что парня дома ударила мать, вероятно, находясь в нетрезвом состоянии. Эту же информацию он подтвердил и социальным работникам и полицейским, разбиравшимся в обстоятельствах происшествия по сообщению администрации учебного заведения", - говорится в сообщении.


Врачи продиагностировали состояние ребенка и сейчас он находится в реабилитационном центре.

С его матерью полицейские тоже пообщались: женщина подтвердила слова сына и пожаловалась, что не справилась со своими эмоциями.
 

"В отношении 33-летней коростенки ювенальные инспекторы оформили административные материалы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (ст. 184 КУоАП) и совершение домашнего насилия (ст. 173-2 КУоАП)", - сообщили в полиции.


Оба протокола направлены на рассмотрение уполномоченных органов. Следовательно матери может грозить наказание от штрафа до административного ареста. Также женщину предупредили и об уголовной ответственности при повторении подобных случаев.
Тэги: ребенок, мать, полиция
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