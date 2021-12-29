На Житомирщине привлекли к ответственности мать, ударившую 10-летнего сына

В городе Коростень школьная учительница заметила у 10-летнего мальчика на лице синяк. Выяснилось, что ребенка дома ударила мать. В настоящее время в семье работают соответствующие службы, а в отношении матери оформили административные материалы.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Житомирской области.
"В одной из школ города Коростеня на занятиях учительница обратила внимание на синяк на лице одного из учеников. Во время разговора с ним она выяснила, что парня дома ударила мать, вероятно, находясь в нетрезвом состоянии. Эту же информацию он подтвердил и социальным работникам и полицейским, разбиравшимся в обстоятельствах происшествия по сообщению администрации учебного заведения", - говорится в сообщении.
Врачи продиагностировали состояние ребенка и сейчас он находится в реабилитационном центре.
С его матерью полицейские тоже пообщались: женщина подтвердила слова сына и пожаловалась, что не справилась со своими эмоциями.
"В отношении 33-летней коростенки ювенальные инспекторы оформили административные материалы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (ст. 184 КУоАП) и совершение домашнего насилия (ст. 173-2 КУоАП)", - сообщили в полиции.
Оба протокола направлены на рассмотрение уполномоченных органов. Следовательно матери может грозить наказание от штрафа до административного ареста. Также женщину предупредили и об уголовной ответственности при повторении подобных случаев.