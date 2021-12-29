На Житомирщине привлекли к ответственности мать, ударившую 10-летнего сына

"В одной из школ города Коростеня на занятиях учительница обратила внимание на синяк на лице одного из учеников. Во время разговора с ним она выяснила, что парня дома ударила мать, вероятно, находясь в нетрезвом состоянии. Эту же информацию он подтвердил и социальным работникам и полицейским, разбиравшимся в обстоятельствах происшествия по сообщению администрации учебного заведения", - говорится в сообщении.