На днях в Житомире все наряды полиции искали маленькую девочку в возрасте 1 год и 8 месяцев, которую утром отец взял на прогулку, а вернулся пьяным и без ребенка. Об этом "ЖЖ
сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Ночью 16 февраля в Житомирский отдел полиции обратилась 24-летняя женщина с сообщением об исчезновении ее дочери. По словам женщины, ее муж с утра пошел с ребенком гулять, а вернулся ночью в нетрезвом состоянии и учинил скандал. Ребенка с ним не было и где она - не сказал и ушел из дома"
, - говорится в сообщении.
К поискам полицейские привлекли все наряды полиции, которые работали в Житомире. Проверяли адреса, где мог бы побывать мужчина, а также заручились помощью коллег из соседних районов, проверяя родственников семьи.
В результате через несколько часов девочку нашли в Барановском районе, где она спала в доме бабушки.
Сейчас с семьей работает ювенальный инспектор полиции. Кроме того, о ситуации будет сообщено социальным службам для дальнейшего сопровождения.
В Житомире все наряды полиции разыскивали маленькую девочку, которую «потерял» пьяный отец