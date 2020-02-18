Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 19.02.2020    03:25:07
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Февраль » 18 » 17:00:21

В Житомире все наряды полиции разыскивали маленькую девочку, которую «потерял» пьяный отец

Вчера, 17:30:21 1651 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире все наряды полиции разыскивали маленькую девочку, которую «потерял» пьяный отец

 На днях в Житомире все наряды полиции искали маленькую девочку в возрасте 1 год и 8 месяцев, которую утром отец взял на прогулку, а вернулся пьяным и без ребенка. Об этом "ЖЖ сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.

"Ночью 16 февраля в Житомирский отдел полиции обратилась 24-летняя женщина с сообщением об исчезновении ее дочери. По словам женщины, ее муж с утра пошел с ребенком гулять, а вернулся ночью в нетрезвом состоянии и учинил скандал. Ребенка с ним не было и где она - не сказал и ушел из дома", - говорится в сообщении.

К поискам полицейские привлекли все наряды полиции, которые работали в Житомире. Проверяли адреса, где мог бы побывать мужчина, а также заручились помощью коллег из соседних районов, проверяя родственников семьи.

В результате через несколько часов девочку нашли в Барановском районе, где она спала в доме бабушки.

Сейчас с семьей работает ювенальный инспектор полиции. Кроме того, о ситуации будет сообщено социальным службам для дальнейшего сопровождения.

Тэги: полиция, Житомир, розыск, ребенок
Комментариев: 1
Пятница13
1 Богдан Сташинский (Пятница13)   • 18:06:44, Вчера
+2

Слава Богу, что нашлась и что с ней всё в порядке. Папе дать пизды.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus