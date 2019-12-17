Журнал Житомир инфо

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2019 » Декабрь » 1710:03:55

За неделю на Житомирщине нашли 12 пропавших детей, один парень все еще в розыске

Вчера, 10:20:55 1011 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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За неделю на Житомирщине нашли 12 пропавших детей, один парень все еще в розыске

 В течение недели, с 9 по 15 декабря, в территориальные подразделения полиции Житомирщины поступили сообщения об исчезновении 13 несовершеннолетних детей. Сейчас в розыске находится один юноша из Житомирского района.

Как сообщили «Журналу Житомира» в ГУНП Житомирщины, в подавляющем большинстве случаев причиной становились недоразумения с родителями или стремление привлечь внимание взрослых к себе и юношеским проблемам.

Среди разысканных 12-летний житель Житомирского района. Вечером 12 декабря он поехал в областной центр на день рождения своего товарища. Однако домой ночевать так и не вернулся. Полицейские выяснили, что родители парня разведены, и он проживает с матерью. При проверке подростка нашли по месту жительства отца в Житомире.

На следующий день полицейские разыскали 37-летнего житомиярнина, который вместе с детьми,  2009 года рождения и 2011 г.р., ночью ушел в неизвестном направлении из дома своей матери, среагировав на отдельные ее замечания. Жена мужа временно находится за границей. Нашли взрослого и двух его детей в одном из домов-заброшек. Детей обследовали медики, с малышами все хорошо.

В Пулинском районе 14-летний парень заставил волноваться свою мать, поскольку самовольно и без ее разрешения пошел гулять с друзьями. В тот же вечер парня обнаружили в соседнем селе и вернули домой.

В воскресенье, 15 декабря, в полицию поступило сразу несколько обращений от жителей области. 15-летнюю жительницу г. Барановки, которая неоднократно оставляла место жительства, полицейские в этот раз разыскали на Звягельщине.

Еще одного 15-летнего жителя Житомира, который воскресным вечером из-за спора в семье ушел из дома, правоохранители обнаружили на городских улицах и сообщили об этом родителям.

В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение 17-летнего жителя с. Ивановка Житомирского района Тимура Семесько. Юноша оставил дом 12 декабря и по сей день его местонахождение неизвестно. Парень уходит из дома не впервые.

Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения парня, сообщите по спецлинии «102» или обратитесь в ближайшее отделение полиции.

Тэги: Житомир, полиция, розыск, дети
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Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 10:42:35, Вчера
+2

романтики бля!!!
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 13:32:14, Вчера
-2

На майданах поискать стоит.. И не скучно, и платят, и покормят...
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