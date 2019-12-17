За неделю на Житомирщине нашли 12 пропавших детей, один парень все еще в розыске

В течение недели, с 9 по 15 декабря, в территориальные подразделения полиции Житомирщины поступили сообщения об исчезновении 13 несовершеннолетних детей. Сейчас в розыске находится один юноша из Житомирского района.
Как сообщили «Журналу Житомира
» в ГУНП Житомирщины, в подавляющем большинстве случаев причиной становились недоразумения с родителями или стремление привлечь внимание взрослых к себе и юношеским проблемам.
Среди разысканных 12-летний житель Житомирского района. Вечером 12 декабря он поехал в областной центр на день рождения своего товарища. Однако домой ночевать так и не вернулся. Полицейские выяснили, что родители парня разведены, и он проживает с матерью. При проверке подростка нашли по месту жительства отца в Житомире.
На следующий день полицейские разыскали 37-летнего житомиярнина, который вместе с детьми, 2009 года рождения и 2011 г.р., ночью ушел в неизвестном направлении из дома своей матери, среагировав на отдельные ее замечания. Жена мужа временно находится за границей. Нашли взрослого и двух его детей в одном из домов-заброшек. Детей обследовали медики, с малышами все хорошо.
В Пулинском районе 14-летний парень заставил волноваться свою мать, поскольку самовольно и без ее разрешения пошел гулять с друзьями. В тот же вечер парня обнаружили в соседнем селе и вернули домой.
В воскресенье, 15 декабря, в полицию поступило сразу несколько обращений от жителей области. 15-летнюю жительницу г. Барановки, которая неоднократно оставляла место жительства, полицейские в этот раз разыскали на Звягельщине.
Еще одного 15-летнего жителя Житомира, который воскресным вечером из-за спора в семье ушел из дома, правоохранители обнаружили на городских улицах и сообщили об этом родителям.
В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение 17-летнего жителя с. Ивановка Житомирского района Тимура Семесько. Юноша оставил дом 12 декабря и по сей день его местонахождение неизвестно. Парень уходит из дома не впервые.
Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения парня, сообщите по спецлинии «102» или обратитесь в ближайшее отделение полиции.