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Ушли колядовать и не вернулись: в Житомире разыскивают пропавших девочек. ОБНОВЛЕНО

Вчера, 12:22:56 4060 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ушли колядовать и не вернулись: в Житомире разыскивают пропавших девочек. ОБНОВЛЕНО

 В Житомире и области разыскивают девочек, которые 7 января пошли колядовать и не вернулись домой. Об исчезновении детей в отделение полиции сообщили их родители ночью 8 января.

«По имеющейся информации, обе подружки под предлогом колядок отправились со станции Пряжев до поселка Озерное и дальше об их местонахождении ничего не известно. Мобильные телефоны у обоих выключены», - сообщают в полиции.

В розыске находится 14-летняя Вероника Оникийчук. Приметы девушки: на вид 15-18 лет, рост 155-160 см, среднего телосложения, волосы русые длинные, глаза серые.

Была одета: в куртку красного цвета, черные брюки, сапоги черного цвета.
 

Также устанавливается местонахождение ее подружки - 12-летней Виктории Фуриковой. Приметы девушки: на вид 14-16 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, волосы темные длинные, глаза голубые.

Была одета: в куртку темно-болотного оттенка, синие джинсы, черные сапожки.
 

«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о возможном местонахождении разыскиваемых девушек, сообщите об этом по телефонным номерам (0412) 40-78-03 или «102» или обратитесь в ближайшее отделение полиции», - призывают правоохранители.
 
Полиция Житомирщины опубликовала информацию, что местонахождение девочек из Житомирского района установлено. Объектом преступления они не стали.

«Сейчас с разысканными школьницами и взрослыми членами их семей работают ювенальные полицейские. Спасибо всем, кто присоединился к поискам!», - отмечают правоохранители.
Тэги: полиция, пропал ребенок, Житомир, розыск
Комментариев: 1
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 13:36:44, Сегодня
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