В Житомире и области разыскивают девочек, которые 7 января пошли колядовать и не вернулись домой. Об исчезновении детей в отделение полиции сообщили их родители ночью 8 января.
«По имеющейся информации, обе подружки под предлогом колядок отправились со станции Пряжев до поселка Озерное и дальше об их местонахождении ничего не известно. Мобильные телефоны у обоих выключены»
, - сообщают в полиции.
В розыске находится 14-летняя Вероника Оникийчук. Приметы девушки:
на вид 15-18 лет, рост 155-160 см, среднего телосложения, волосы русые длинные, глаза серые.
Была одета: в куртку красного цвета, черные брюки, сапоги черного цвета.
Также устанавливается местонахождение ее подружки - 12-летней Виктории Фуриковой. Приметы девушки:
на вид 14-16 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, волосы темные длинные, глаза голубые.
Была одета: в куртку темно-болотного оттенка, синие джинсы, черные сапожки.
«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о возможном местонахождении разыскиваемых девушек, сообщите об этом по телефонным номерам (0412) 40-78-03 или «102» или обратитесь в ближайшее отделение полиции»
, - призывают правоохранители.
Полиция Житомирщины опубликовала информацию, что местонахождение девочек из Житомирского района установлено
. Объектом преступления они не стали.
«Сейчас с разысканными школьницами и взрослыми членами их семей работают ювенальные полицейские. Спасибо всем, кто присоединился к поискам!»
, - отмечают правоохранители.
Ушли колядовать и не вернулись: в Житомире разыскивают пропавших девочек. ОБНОВЛЕНО