Пятеро медработников житомирской больницы №2 заболели COVID-19

В Житомире коронавирус лабораторно подтвердили у 5 работников городской больницы №2. Об этом на брифинге рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.
«В коммунальном предприятии "Больница №2" у нас есть 5 случаев инфицирования COVID-19. Двое пациентов находятся в медицинском учреждении, но общее состояние всех удовлетворительное»
, - отметил Суслик.
Всего в Житомирской области COVID-19 подтвердили у 74 медиков.
Ранее заразился главный врач
Центра первичной медико-санитарной помощи. Также сообщалось о вспышке коронавируса среди медиков
в Бердичеве.