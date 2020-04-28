Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 28.04.2020    14:54:01
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 28 » 12:40:44

Пятеро медработников житомирской больницы №2 заболели COVID-19

Сегодня, 12:55:44 547 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Пятеро медработников житомирской больницы №2 заболели COVID-19

 В Житомире коронавирус лабораторно подтвердили у 5 работников городской больницы №2. Об этом на брифинге рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.

«В коммунальном предприятии "Больница №2" у нас есть 5 случаев инфицирования COVID-19. Двое пациентов находятся в медицинском учреждении, но общее состояние всех удовлетворительное», - отметил Суслик.

Всего в Житомирской области COVID-19 подтвердили у 74 медиков.

Ранее заразился главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи. Также сообщалось о вспышке коронавируса среди медиков в Бердичеве.
Тэги: больница, Житомир, медики, коронавирус
Комментариев: 2
ZVEZDA
1 Житомирянин (ZVEZDA)   • 14:13:44, Сегодня [Материал]
0

Не захистити медпрацівника це злочин!!!!!!!!
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:21:59, Сегодня [Материал]
-1

Супрун хоть и убежала с Украины, а развал медицины продолжается. Вот эта больница Житомирская пошла под мясорубку. Пока приостановили до окончания короновируса. А лекари мужественно спасают ценой своего здоровья больных. Прекратите уничтожать 2 гор.больницу.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus