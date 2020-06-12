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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июнь » 12 » 13:32:55

С житомирянкой, которая на днях умерла от COVID-19, контактировали 11 медиков

Сегодня, 13:32:55 921 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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С житомирянкой, которая на днях умерла от COVID-19, контактировали 11 медиков

 С женщиной, которая 7 июня умерла от коронавируса, контактировали 11 медиков и 6 пациентов. В Житомирской областной больницы начали служебную проверку

Об этом 12 июня во время онлайн-брифинга рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.
 

"На сегодняшний день в областной больнице три отделения закрыты на карантин. По этому случаю проводится служебная проверка. Предварительно могу сообщить, что пациентка находилась на лечении в нейрохирургическом отделении, где получила как оперативное, так и консервативное лечение. По требованию родственников 04.06 выписана из областной больницы и родственники собственным транспортом по собственной инициативе больного завезли в реабилитационный центр. Но в связи с тем, что она поступала с эпидопасного очага, там пациентку не приняли на лечение и она вернулась домой. 7.06 в 15.00 она к сожалению умерла. Родственники не сообщили медицинским работникам о положительном анализе инфицирования COVID-19. В контакте с ней были 11 медицинских работников и 6 пациентов, они в самоизоляции и будут обследоваться на предмет инфицирования. В городской больнице №2 ситуация стабильная, все остальные отделения работают, контактные лица в самоизоляции", - отметил Николай Суслик.


Как сообщал "Журнал Житомира", в Житомире от коронавируса умерла 51-летняя женщина. Известно, что она была пациенткой Житомирской областной больницы. Ее выписали из медучреждения 5 июня, в тот же день ее состояние ухудшилось, а 7 июня она умерла.

Прокуратура начала уголовное производство относительно ненадлежащего исполнения медицинскими работниками служебных обязанностей.
Тэги: Житомир, коронавирус, Смерть, медики
Комментариев: 3
Sandra
1 Sandra (Sandra)   • 14:06:02, Сегодня [Материал]
+1

Так, а как ее без теста в больницу положили? Так не бывает, если лаборатория выдала положительный результат, то информация о нем передается во все инстанции. А тут и в больницу положили, и оперировали, а потом никто ни чего не знал.
Incola
2 Александр (Incola)   • 15:11:08, Сегодня [Материал]
+4

смотрите как Суслик врет: значит те медработники 2- й больницы что с ней контактировали (но почему то анализ не взяли, а родственники знали что она больна короной и промолчали!) - их на самоизоляцию?! А сотрудники нейрохирургии, которые брали анализы, лечили эту больную и другую тоже заболевшую???? Какая изоляция? Нейрохирургия работает и никто ее не закрывает. А почему закрыли другие 3? В том же корпусе?Вопрос - почему руководство областной больницы ПРЕСТУПНО (!) пытается это скрыть? Почему 2 случая заболеваний просто скрыты, а сотрудники не отправлены на изоляцию. И говорите потом что почему то у медиков большая заболеваемость? Не верю, что кого то накажут. "Прокуратура начала уголовное производство относительно ненадлежащего исполнения медицинскими работниками служебных обязанностей." -смешно, право. Спросите чем руководствуется главрач облбольницы, что медработников просто подставляет под удар инфекции?
telefon
3 джавахарлал нюру (telefon)   • 16:29:58, Сегодня [Материал]
+1

Это не бардак. Это преступный бардак.
И хорошо бы выяснить и примерно наказать того, кто, узнав о положительном результате теста, дал команду (а такая команда ТОЧНО была) никому не сообщать об этом.
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