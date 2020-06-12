С житомирянкой, которая на днях умерла от COVID-19, контактировали 11 медиков

"На сегодняшний день в областной больнице три отделения закрыты на карантин. По этому случаю проводится служебная проверка. Предварительно могу сообщить, что пациентка находилась на лечении в нейрохирургическом отделении, где получила как оперативное, так и консервативное лечение. По требованию родственников 04.06 выписана из областной больницы и родственники собственным транспортом по собственной инициативе больного завезли в реабилитационный центр. Но в связи с тем, что она поступала с эпидопасного очага, там пациентку не приняли на лечение и она вернулась домой. 7.06 в 15.00 она к сожалению умерла. Родственники не сообщили медицинским работникам о положительном анализе инфицирования COVID-19. В контакте с ней были 11 медицинских работников и 6 пациентов, они в самоизоляции и будут обследоваться на предмет инфицирования. В городской больнице №2 ситуация стабильная, все остальные отделения работают, контактные лица в самоизоляции", - отметил Николай Суслик.