В Житомирской области за сутки три смерти от коронавируса

В Житомирской области за минувшие сутки зарегистрировано три летальных исхода от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает областной лабораторный центр.
Так, 10 августа от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли две жительницы Житомирского района в возрасте 59 и 41 лет и 75-летний житель Житомира.
"Пациенты имели сопутствующие патологии, в частности сердечно-сосудистой системы, которые усложнили течение болезни. Врачи прилагали все усилия, чтобы помочь пациентам и, к сожалению, болезнь оказалась сильнее", - информирует Житомирская ОГА.
С начала эпидемии на Житомирщине зарегистрировано 46 летальных случаев от COVID-19.
Летальные случаи в Житомирской области
- г. Житомир - 14;
- Барановский район - 1;
- Бердичевский район - 5;
- Житомирский район - 6;
- Коростенский район - 1;
- Коростышевский район - 1;
- Любарский район - 2;
- Малинский район - 1;
- Новоград-Волынский район - 1;
- Олевский район - 1;
- Попельнянский район - 1;
- Радомышльский район - 1;
- Романовский район - 2;
- Ружинский район - 1;
- Пулинский район - 2;
- Черняховский район - 4;
- Чудновский район - 2.
За минувшие сутки в Житомирской области выявлено 24 новых случая заболевания COVID-19, что подтверждено лабораторными исследованиями. Всего в области с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели 2 178 человек.