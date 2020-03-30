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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 30 » 09:10:27

В Житомире не зафиксированы новые случаи заболевания COVID-19: число инфицированных в Украине приближается к 500

Вчера, 09:11:35 2895 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире не зафиксированы новые случаи заболевания COVID-19: число инфицированных в Украине приближается к 500

 В Житомире и области в течение выходных не зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом. По состоянию на 8:00 утра 30 марта в городской больнице №1 находится один больной COVID-19.

Об этом в Facebook заявил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

Вместе с тем в Украине за 3 дня обнаружили 262 новых больных коронавирусом. По информации Минздрава на 10:00 30 марта, в стране 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели.
 

Коронавирус обнаружен:

 
  • Винницкая область - 23 случая;
  • Волынская область - 2 случая;
  • Днепропетровская область - 8 случаев;
  • Донецкая область - 6 случаев;
  • Житомирская область - 5 случаев;
  • Закарпатская область - 1 случай;
  • Запорожская область - 11 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 41 случай;
  • Кировоградская область - 4 случая;
  • г. Киев - 102 случая;
  • Киевская область - 49 случаев;
  • Львовская область - 6 случаев;
  • Луганская область - 2 случая;
  • Одесская область - 8 случаев;
  • Полтавская область - 1 случай;
  • Ровенская область - 11 случаев;
  • Сумская область - 9 случаев;
  • Тернопольская область - 60 случаев;
  • Харьковская область - 1 случай;
  • Херсонская область - 1 случай;
  • Хмельницкая область - 2 случая;
  • Черновицкая область - 75 случаев;
  • Черкасская область - 50 случаев.

Тэги: коронавирус, сводка, Житомир, статистика
Комментариев: 3
Marine
1 Руслана (Marine)   • 10:17:58, Вчера [Материал]
0

Сегодня утром, маршрутка №11, людей в салоне человек 20, а водитель и многие пассажиры без маски!
TerminatorUA
2 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 11:38:23, Вчера [Материал]
0

Полицию вызвали?
Marine
3 Руслана (Marine)   • 12:02:26, Вчера [Материал]
0

В общественном транспорте не катаюсь принципиально.
А хоть бы один экипаж полиции на Киевской был чтоб проверять.
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