В Житомире и области в течение выходных не зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом. По состоянию на 8:00 утра 30 марта в городской больнице №1 находится один больной COVID-19.
Об этом в Facebook заявил городской голова Житомира Сергей Сухомлин
.
Вместе с тем в Украине за 3 дня обнаружили 262 новых больных коронавирусом. По информации Минздрава
на 10:00 30 марта, в стране 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели.
Коронавирус обнаружен:
- Винницкая область - 23 случая;
- Волынская область - 2 случая;
- Днепропетровская область - 8 случаев;
- Донецкая область - 6 случаев;
- Житомирская область - 5 случаев;
- Закарпатская область - 1 случай;
- Запорожская область - 11 случаев;
- Ивано-Франковская область - 41 случай;
- Кировоградская область - 4 случая;
- г. Киев - 102 случая;
- Киевская область - 49 случаев;
- Львовская область - 6 случаев;
- Луганская область - 2 случая;
- Одесская область - 8 случаев;
- Полтавская область - 1 случай;
- Ровенская область - 11 случаев;
- Сумская область - 9 случаев;
- Тернопольская область - 60 случаев;
- Харьковская область - 1 случай;
- Херсонская область - 1 случай;
- Хмельницкая область - 2 случая;
- Черновицкая область - 75 случаев;
- Черкасская область - 50 случаев.
В Житомире не зафиксированы новые случаи заболевания COVID-19: число инфицированных в Украине приближается к 500
А хоть бы один экипаж полиции на Киевской был чтоб проверять.